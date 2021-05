La présidente du GOP de l’Arizona sur les attaques d’audit électorales: des “ experts de classe mondiale ” effectuent un examen

Au milieu de l’audit électoral du comté de Maricopa, l’ancien sénateur de l’État de l’Arizona, Kelli Ward, a qualifié mercredi les médias biaisés et les déclarations erronées de «non américaines».

«Ce n’est pas le premier amendement», a également déclaré Ward, présidente du Parti républicain de l’Arizona, sur le podcast de «John Solomon Reports».

Tout en discutant de l’audit des élections de 2020 et de ce qu’elle considère comme la représentation biaisée par les médias des lois sur l’intégrité électorale, Ward a également déclaré à Solomon: «La presse libre est censée nous protéger en tant que citoyens de la corruption dans n’importe quelle partie de notre gouvernement, pas dans une parti contre un autre. Ils sont censés nous dire la vérité pour que nous puissions y réfléchir, que nous puissions la digérer et que nous puissions prendre nos propres décisions. Et cela a été enlevé.

«Regardez Facebook et leur soi-disant commission qui, je pense, est composée de communistes et de fanatiques anti-américains et anti-liberté d’expression, qui ont désormais banni définitivement l’ancien président des États-Unis d’Amérique de leur plate-forme, alors qu’ils ont des terroristes – ils ont encore des dirigeants de pays qui n’ont aucun droit de l’homme, qui sont capables de se répandre sur leur plate-forme. Et l’ancien président, qui, vous savez, n’a toujours pas concédé l’élection de 2020, n’est pas en mesure de communiquer avec les masses. C’est inadmissible », a poursuivi Ward, faisant référence à l’interdiction de Trump des principaux sites de médias sociaux, notamment Facebook et Twitter.

Ward a également expliqué le processus d’audit des élections du comté de Maricopa, ordonné par le Sénat de l’État contrôlé par le GOP.

«Nous recherchons des informations objectives sur ce qui s’est passé», a-t-elle déclaré. «Nous ne faisons donc pas simplement un simple passage des bulletins de vote à travers la même machine et voyons si les chiffres correspondent sur la bande, du zéro à ce que nous attendons.

«Il y a un décompte manuel complet de 2,1 millions de bulletins de vote. Il y a donc des équipes qui examinent chaque bulletin de vote papier, et elles décident, vous savez, de ce que ce bulletin – comment il a été déposé, et ils les totalisent, donc cela prend beaucoup de temps. “

Les experts qu’ils ont embauchés pour faire cet audit, vous savez, la gauche essaie de les discréditer, de les minimiser et de vraiment entacher leurs capacités, ce sont des experts de classe mondiale pour faire le travail qui se fait en Arizona. Et donc nous ne regardons pas seulement les bulletins de vote papier, nous regardons le papier, nous cherchons à nous assurer que ces bulletins sont légitimes, et à la machinerie pour nous assurer que le matériel, le logiciel, les journaux , etc., étaient également légitimes. Nous verrons donc ce que nous trouvons … ils vont remettre le rapport au Sénat de l’État et le Sénat de l’État nous le fera savoir.

Ward a déclaré que le but de l’audit était de «découvrir la vérité derrière ce qui s’est passé».

«Et, vous savez, plus de 50% des Américains pensent qu’il y a eu des affaires amusantes en 2020», a-t-elle déclaré. «Et je pense que n’importe qui devrait vouloir savoir ce qui s’est passé lors de cette élection, surtout lorsque nous avons eu un taux de participation record, peut-être plus de 100% dans de nombreux endroits du pays.

«Nous devons savoir ce qui s’est passé lors de cette élection afin qu’aucune affaire amusante ne se reproduise, et que les gens puissent être sûrs que lorsqu’ils voteront, ce sera compté, ce sera compté une fois, et ce sera compté. pour la personne pour laquelle ils ont rempli la bulle ou pour qui ils ont appuyé sur le bouton. “

