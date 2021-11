La présidente Lindsay Hoyle rougit après s’être trompée sur le nom du député dans le débat sur le racisme | Politique | Nouvelles

Les députés d’arrière-ban travailliste ont crié au président d’annoncer correctement le nom d’Imran Hussain après qu’il a été appelé par erreur « Mohammad Hussain » lors d’un débat sur le racisme dans le cricket. Alors que le député de Bradford East se levait pour prendre la parole, Sir Lindsay Hoyle a annoncé son nom en tant que « Mohammad Hussain », avec le livestream officiel du Parlement, Parliamentlive.tv, enregistrant son nom en tant que Mohammad Yasin, le député travailliste de Bedford. Les cris de « Imran Hussain! » On pouvait entendre des députés travaillistes appelant le président de la Chambre des communes à corriger l’erreur, alors que M. Hussain se levait pour prendre la parole dans le débat sur le racisme vécu par le joueur de cricket du Yorkshire Azeem Rafiq.

Dans son discours, M. Hussain a condamné le « langage violent » auquel le joueur de cricket a été confronté pendant son séjour au Yorkshire County Cricket Club.

Le député travailliste a également critiqué le club de cricket pour ne pas avoir partagé une « copie complète » du rapport sur ce qui est arrivé à Rafiq avec le public, au lieu de n’avoir envoyé qu’une version expurgée du rapport à son ancien joueur.

« Il est choquant que même après tout cela, la Chambre ait demandé une copie complète du rapport et se soit vu refuser », a déclaré M. Hussain.

Le ministre du gouvernement Chris Philp a ensuite lancé des appels similaires pour que le rapport soit rendu public, tout comme le président conservateur du comité restreint de la culture et du sport, Julian Knight.

M. Hussain a ajouté que le langage vécu par M. Rafiq n’était « pas une plaisanterie amicale » mais était du « racisme pur et simple » et était la « partie émergée de l’iceberg » de la « normalisation du racisme » dans le sport.

Cela survient alors que le gouvernement s’est engagé à « intervenir » si le Yorkshire County Cricket Club et la BCE ne parviennent pas à prendre « des mesures concrètes » en réponse à la crise du racisme.

Le ministre de la Culture Chris Philp a déclaré aux députés que le racisme doit être « confronté », « éradiqué » et qu’il ne devrait « jamais être considéré comme une simple plaisanterie » alors qu’il exprimait ses préoccupations concernant les allégations faites au Yorkshire CCC.

Il a déclaré que la situation à laquelle était confronté l’ancien joueur Azeem Rafiq était « inacceptable », n’aurait « jamais été autorisé à se produire » et aurait dû être « traitée correctement » lors de l’enquête initiale.

Il a déclaré qu’il y avait eu « à juste titre » des démissions du conseil d’administration du Yorkshire, le nouveau président, Lord Patel of Bradford, décrivant déjà les mesures qu’il souhaitait prendre et s’excusant auprès de M. Rafiq.

M. Philp a poursuivi: « Nous savons que cela n’effacera pas la douleur ressentie par Azeem. Plus d’action est maintenant nécessaire et nous avons appelé Lord Patel et la BCE à mener une enquête approfondie pour éradiquer le racisme là où il existe et s’attaquer à la culture qui peut le soutenir. «

Il a encouragé « toute personne ayant subi une discrimination dans le cricket » à se présenter devant la Commission indépendante pour l’équité dans le cricket, une enquête sur la discrimination mise en place par la BCE.

M. Philp a ajouté qu’il comprenait que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme avait « demandé des informations » sur l’incident impliquant M. Rafiq.