La “presque médaille” mexicaine aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Si la médaille du « respect » avait existé dans ce Mexique, elle aurait été une puissance mondiale à ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020, car avec le passage des Jeux et des disciplines pratiquées par chacun des athlètes mexicains, la fameuse quatrième place a été capturée 7 fois, faisant ainsi disparaître la possibilité de remporter une médaille et de monter sur le podium.

Alexa Moreno / Saut à cheval

La gymnaste mexicaine Alexa Moreno est entrée dans l’histoire du pays d’Amérique latine aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 en terminant quatrième en saut à cheval. Moreno a terminé à moins d’un dixième de point de la troisième place, qui a été remporté par Seojeong Yeo de la République de Corée.

Dolores Hernández et Carolina Mendoza / Plongeon de trois mètres synchronisé

Les plongeurs mexicains ont eu une belle finale, face à face avec les Allemandes Lena Hentschel et Tina Punzel qui se sont retrouvés avec la médaille de bronze avec 284,97 points. Le score des Mexicains qui ont terminé à la quatrième place était de 275,10, soit un écart de 9,87 points.

Yahel Castillo et Juan Celaya / Plongeon de trois mètres synchronisé

Ainsi que dans la branche féminine, les hommes ont également réalisé une performance exceptionnelle, puisqu’ils ont réussi à installer à la quatrième place également très peu de dixièmes des Allemands qui ont accroché la médaille de bronze.. Le score des Mexicains en finale était de 400,14 unités, une différence de 4,59 points sur les Teutons.

Jorge Orozco / Tir sportif en fosse

Jorge Orozco a obtenu une quatrième place historique à Tokyo 2020 en devenant le premier Mexicain à atteindre une finale olympique dans les stands, où il a terminé avec 28 tirs corrects au pas de tir. La troisième place était occupée par le Britannique Matthew Coward.

Kevin Berlin et José Balleza / Plongée synchronisée de 10 mètres

Les Mexicains étaient sans aucun doute les plus proches de la troisième place après leur participation à Tokyo 2020. Avec un score total de 407,7 unités, le couple mexicain s’est classé en dessous de la Grande-Bretagne, qui a remporté l’or, la Chine qui a obtenu l’argent et la troisième place obtenue par la Russie.

Gabriela Agúndez / Plate-forme individuelle de 10 mètres

En plongeon, les Mexicaines ont été très proches du podium à plus d’une reprise et c’est maintenant au tour de Gabriela Agúndez, qui a terminé à la quatrième place avec un score de 75,20 et elle n’a pas pu rattraper l’Australienne Melissa Wu qui a obtenu un score de 81,60.

balle molle

L’équipe féminine de softball a commencé à attirer l’attention pour sa performance aux Jeux olympiques où elle a presque accroché la médaille de bronze. Ils sont allés au Canada en duel pour la troisième place.