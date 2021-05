La presse britannique célèbre la ruse de Tuchel et interroge l’équipe de Guardiola

30/05/2021 à 12:36 CEST

.

La presse britannique met en avant ce dimanche le triomphe “mérité” Chelsea contre Manchester City (0-1) en finale de la Ligue des Champions à Porto (Portugal) et pense que le iéquipe inhabituelle de joueurs sélectionné par Pep Guardiola a contribué à la défaite.

“Le télégraphe du dimanche” titre que “Kai Harvertz couronne Chelsea roi d’Europe et brise les rêves de Ligue des champions de Man City”, et note que Guardiola “a payé le prix de sa sélection audacieuse au milieu de terrain”, qui a laissé une équipe qui semblait “non coordonnée”.

“Le temps du dimanche” soutient que le manager allemand de Chelsea Thomas Tuchel ” ” moqué ” habilement à son rival catalan, dont le “pari” avec une étrange combinaison de joueurs “a échoué sur la plus grande scène” du football.

Comme le reste des en-têtes, “Le soleil” célèbre La performance de Havertz, qui dit avoir “coulé” Manchester City, et souligne que Guardiola “a trop touché l’équipe” en optant “de laisser de côté ses deux milieux défensifs”, ce qui, dit-il, “n’a pas fonctionné”. Du coup, ajoute-t-il, Manchester City “devra continuer à attendre la gloire”.

La chaîne publique BBC il se demande aussi si Guardiola ne “trop ​​modifié” l’équipe lors du match contre Chelsea et maintient que l’exclusion de Fernandinho et Rodri a laissé l’équipe exposée au milieu de terrain tout en sapant la défense et l’attaque.