la presse française raconte la défaite historique

in

12/06/2021 à 11h22 CEST

.

“Détrôné”, “Le roi Nadal tombe”, “fête qui entre dans la légende du tennis”. C’est ainsi que la presse française a rapporté la défaite ce vendredi de l’actuel champion de Roland Garros, Rafael Nadal, devant le Serbe Novak Djokovic.

‘L’Equipe’ a consacré sa couverture de l’édition imprimée à représenter Nadal avec une grimace impuissante, sur le côté gauche, tandis que Djokovic apparaît sur la photographie en exultant à bras ouverts.

Le journal rappelle que Nadal Il n’avait plus perdu de match à Roland-Garros depuis six ans, précisément contre le Serbe, et analyse la capacité que Nolé a dû entrer dans le match après avoir perdu 5-0 au premier set.

En couverture, il précise que la rencontre a été “la plus belle de l’histoire du tournoi”.

‘Le Parisien’, un titre populaire, parlait de “la défaite du Roi” (Nadal compte 13 trophées de Roland Garros) et la chaîne publique ‘Franceinfo’ estime que le match est entré dans la légende du tennis, mettant notamment en évidence les 93 minutes du troisième set, clôturé par un “tie break” pour Djokovic.

Tous les médias ont également souligné l’abrogation extraordinaire autorisée par la Présidence française qui a permis aux spectateurs de la piste de Philippe Chatrier restez une demi-heure de plus que celle instaurée par le couvre-feu en raison des restrictions imposées par le covid-19.