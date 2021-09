La presse italienne qualifie le triomphe de l’Atlético à Milan de “vol”

in

29/09/2021

.

“Vol” et “sanction inexistante” sont quelques-uns des titres qui occupent les couvertures de la presse sportive italienne ce mercredi pour commenter le triomphe 2-1 de l’Atlético Madrid à Milan en Ligue des champions, décidé par un penalty maximum à la 96e minute.

“Robo al Milan”, c’est le titre de “La Gazzetta dello Sport”, qui juge injuste le penalty accordé à l’Atlético pour un touché de la main du Français Pierre Kalulu dans la région, transformé plus tard par l’Uruguayen Luis Suarez, et cela remet aussi en cause le deuxième jaune montré à l’Ivoirien Frank Kessie.

Le milieu de terrain milanais a été expulsé après une demi-heure pour double avertissement, alors que son équipe menait 1-0 et dominait le match.

Selon le journal milanais, Milan a payé pour les erreurs de l’arbitre turc Cuneyt Cakir et aussi la VAR, qui, selon ce média, n’est pas intervenue pour corriger les décisions de l’arbitre.

Le journal romain “Corriere dello Sport” critique lui aussi durement l’arbitrage et juge le penalty en faveur de l’Atlético “inexistant”. Selon ce journal, ce sont les Français Thomas lemar qui a touché le ballon en premier d’une main, avant de le faire Kalulu.

« Tuttosport », un journal turinois habituellement proche de la Juventus, apparaît également en Une avec un « Robo al Milan ».

L’Atlético Madrid a triomphé à San Siro en retraçant un premier but du Portugais Rafael Léao merci au français Antoine Griezmann, à la minute 84, déjà Suárez, qui a signé le but 2-1 en 96.

L’Atlético est désormais seul deuxième du groupe B, avec quatre points, deux derrière Liverpool, le leader ; Porto est troisième avec un point et Milan en bas avec zéro.