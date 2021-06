La presse new-yorkaise chauffe les Bucks-Nets : « Bambi devient dur »

Les Bucks ont élevé la voix. Ils continuent avec tout contre, mais ils ont montré leur volonté de ne pas abandonner. Après deux défaites dévastatrices contre les Brooklyn Nets, son compteur de séries n’est plus à zéro : 2-1 et un nouveau match dans le Wisconsin. En ce qui concerne le score, un résultat qui pourrait être dans les prévisions ; les sensations en sont pourtant bien éloignées. Les hommes de Giannis Antetokounmpo ont gagné, oui, mais en tirant leurs chances à la limite et après deux chutes sans gris : noir, très noir. Quand ils ont ajouté ceux de Mike Budenholzer ça a transpiré ; quand Nash l’a fait, en s’amusant. Maintenant, bien sûr, l’effet psychique de la victoire reste à voir. En NBA, chaque match éliminatoire est un monde et chaque détail peut changer la dynamique la plus marquée.

Après 115-107 et 125-86 à Brooklyn, Milwaukee a promis la guerre. Les Bucks, malgré ce mantra négatif qui les embrasse lors de la finale, sont un prétendant au ring … et leur public le ressent toujours. Il y avait tout. Avec le départ 30-9, bien sûr, l’euphorie et l’enthousiasme. Après le match, un verre à moitié vide que les plus optimistes pourront simplement apercevoir au milieu. Pendant ça, de la tension, beaucoup de tension. PJ Tucker et Kevin Durant, sur un jeu quatre minutes après le troisième quart, en ont incarné une grande partie. Après une poursuite acharnée, le premier a commis une faute sur le second et, avant la décision de l’arbitre, a affronté le joueur des Nets. Durant, d’abord impassible, a répondu après avoir entendu certaines des provocations du joueur des Bucks, gardant les deux visages à quelques centimètres l’un de l’autre et générant une image qui est instantanément devenue virale. Dans le même temps, le public du Forum Fiserv se tournait vers son joueur et, donc, contre le rival : « Fuck KD, fuck KD » se faisait entendre.

Une bouilloire bouillante qui se rallumera dimanche à 21h00 (heure du Royaume-Uni). Pendant ce temps, loin d’abaisser sa température, il reçoit plus de bois de chauffage. Une partie, venant de la presse, bien sûr. Les médias new-yorkais, profitant de l’image que Tucker et Durant ont laissée dans le jeu, ont apporté leur contribution. Parmi les gros titres, un du Daily News qui pourrait particulièrement enrager les fans de Milwaukee. “Bambi devient dur”, titre-t-il, accompagnant l’instantané susmentionné. Un message direct aux profondeurs de la culture du Wisconsin. La traduction littérale de buck n’est donc autre que “chèvre mâle”, comme l’indique le propre logo de la franchise, formé par un cerf avec de grandes cornes. “Feer de deer” (“craignez le cerf”), sans aller plus loin, est l’un de ses cris de guerre. Avec tout cela, il s’ensuit, l’intention du titre, chargée d’ironie, n’est autre que de ridiculiser la colère et le caractère affichés par les Bucks dans le dernier match de la série, désignant l’équipe, malgré la victoire, comme un rival inoffensif, faisant référence au petit faon de Dinsey.

Et le feu ne s’arrête pas là. Au cours de l’échange verbal entre Tucker et Durant, un agent de sécurité de la liste des Nets a fait irruption dans la discussion avec une grande force, avec une forte poussée sur le joueur des Bucks. Selon Joe Vardon de ., il était lui-même le garde du corps de la star de Brooklyn: « A moins de cinq minutes de la fin du troisième quart-temps, Durant et PJ étaient face à face, parlant avec véhémence, comme s’ils étaient bouleversés. Le garde du corps personnel de Durant, qui est à la solde des Nets, est allé les séparer et a bousculé Tucker », il assure.

La série promettait des émotions fortes et ils avaient résisté, mais ils peuvent déjà être là. Sur la piste, une nouvelle étape. Après deux buts très hauts, ceux du Wisconsin, lors du troisième match, sont parvenus à sortir les Nets à 83 points. Les deux équipes sont arrivées à égalité avec l’attaque par drapeau, mais, là-bas, les hommes de Budenholzer ont vu que le talent rival les surpasse. “La défense d’abord. La défense gagne des matchs et remporte des championnats. Si nous devons gâcher le match, nous devons le gâcher. Mais en fin de compte, nous voulons être agressifs avec tout le monde”, a averti Jrue Holiday après le match. Durant et Irving, après avoir dépassé les 50 % de tous les records dans le match 2, n’étaient plus que de 40 % sur les buts de Kyrie pour les meilleures nouvelles. C’est là, sûrement, qu’une grande partie des options pour Antetokounmpo et compagnie passe. Chassez les deux meilleures étoiles (avec Harden en attente) ou faites-vous chasser. Et le cerf a la fierté touchée.