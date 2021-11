La presse officielle chinoise publie une nouvelle vidéo du joueur de tennis Peng

21/11/2021 à 04:53 CET

RC

Le rédacteur en chef du journal affilié au gouvernement chinois ‘Global Times’, Hu Xijin, a publié un nouvelle vidéo du joueur de tennis Peng Shuai, dans laquelle on voit l’athlète participer à la cérémonie précédant la finale d’un tournoi de jeunes à Pékin ce dimanche.

Peng Shuai s’est présenté dimanche matin à la cérémonie d’ouverture d’une finale de tennis pour adolescents à Pékin. Le photojournaliste du Global Times Cui Meng l’a capturée sur les lieux. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy – Hu Xijin 胡锡 进 (@HuXijin_GT) 21 novembre 2021

Ce sont les deuxièmes images à apparaître en moins de 24 heures, après ce samedi, le journaliste Shen Shiwei, de la chaîne publique CGTN, a retweeté quelques images dans lesquelles on peut voir le joueur de tennis entouré d’animaux en peluche souhaitant un « bon week-end » via le réseau social Wechat.

Ce sont les premières images à apparaître de la joueuse de tennis depuis que l’inquiétude concernant sa disparition a commencé à grandir il y a plus de deux semaines, bien qu’il soit impossible de déterminer quand et où les photographies ont été prises. La WTA, qui a revendiqué des « preuves vérifiables » que le joueur est en sécurité, ne s’est pas encore prononcée sur ces images.

Les moments WeChat de Peng Shuai viennent de publier trois dernières photos et ont dit « Bon week-end & rdquor;.

Son amie a partagé les trois photos et la capture d’écran des moments WeChat de Peng. pic.twitter.com/tut8CEH6gu – Shen Shiwei 沈 诗 伟 (@shen_shiwei) 19 novembre 2021

L’ancien numéro un mondial en double est porté disparu depuis le 2 novembre dernier accuser l’ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli de l’avoir agressée sexuellement.

Auparavant, la chaîne de télévision CGTN avait envoyé une autre déclaration présumée de la joueuse de tennis dans laquelle elle niait les abus et assurait qu’elle allait bien. La WTA et d’autres organisations telles qu’Amnesty International et l’ONU ont mis en doute la véracité de cette déclaration.

Plus tôt ce mois-ci, Peng, 35 ans, actuellement numéro 189 dans le monde, a déclaré via son profil de réseau social Weibo que Zhang, 75 ans, l’avait agressée sexuellement, dans un post qui a disparu d’Internet vingt minutes plus tard. Peng a dominé le classement mondial du double en 2012 et a remporté Wimbledon et Roland Garros, l’amenant au sommet du tennis dans son pays.