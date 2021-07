La pression de la compétition Fortnite – Ce qu’il faut pour atteindre le sommet

ESTNN explore le défi d’atteindre le sommet de Fortnite compétitif.

Le compétitif Fortnite Battle Royale est objectivement l’un des esports les plus intenses et uniques au monde. Cela englobe plus que la simple visée et le tir. En fait, les mécanismes de construction et d’édition de Fortnite le distinguent de tous les autres jeux. La perfection est presque impossible, étant donné le nombre d’éléments aléatoires que le jeu a à offrir. Cela n’a pas empêché des centaines de milliers de concurrents âgés de 13 à 30 ans de jouer jusqu’à 12 heures par jour.

Seule une poignée de joueurs dans les sept régions de serveurs mondiales de Fortnite peuvent vraiment s’appeler des professionnels. Pour chaque vainqueur de la Coupe du monde de Fortnite, comme le joueur nord-américain Kyle “Bugha” Giersdorf, qui est devenu une sensation du jour au lendemain et un millionnaire en 2019, d’innombrables joueurs s’efforcent de reproduire son succès. Cependant, atteindre la grandeur dans Fortnite est loin d’être facile. Le jeu offre beaucoup moins de stabilité que ses homologues d’esports, ce qui rend d’autant plus difficile le fait de devenir pro et de maintenir ce statut.

La demande

Des individus talentueux de tous les continents jouent plus de huit heures par jour pour rester affûtés et en forme. Alors que d’autres titres d’esports nécessitent le même niveau de dévouement, la plupart ont des ligues structurées et une stabilité organisationnelle. Dans Fortnite compétitif, le premier n’existe pas et le second est loin d’être parfait. Les joueurs qui affinent leur mécanique, leur montage, leur construction et leur capacité de visée ne voient pas de résultats instantanés via les revenus ou les sponsors.

Au lieu de cela, les professionnels pleins d’espoir doivent participer aux Fortnite Champion Series (FNCS) et aux Cash Cups pour être reconnus. Ces compétitions comportent des cagnottes très importantes, ce qui rend difficile de se fier uniquement aux gains des tournois pour maintenir une carrière. De plus, le jeu lui-même est un maître incroyablement difficile.

Les concurrents de Fortnite doivent comprendre des propriétés uniques telles que les zones mobiles, l’avantage de ping, les ondes de tempête, les rotations et comment évaluer certaines situations à la volée. C’est une science complexe qui nécessite des mois de jeu non-stop. Là où la compétition Fortnite est exigeante, elle n’ouvre pas toujours les portes aux joueurs cherchant à vivre de l’esport.

Opportunités et implication organisationnelles

L’investissement de 100 millions de dollars d’Epic Games sur la scène concurrentielle en 2019 montre exactement où se trouvait Fortnite à l’époque. Au précipice de l’événement inaugural de la Coupe du monde de Fortnite, le jeu n’aurait pas pu être plus populaire. Les joueurs, anciens et nouveaux, ont émergé comme la crème de la crème au cours de dix semaines de qualification épuisantes avant les finales de la Coupe du monde à New York.

Beaucoup de ceux qui se sont qualifiés ont pu tirer parti de leur talent et de leur position dans le tournoi de 30 millions de dollars américains dans un contrat d’organisation esports. C’est à cette époque que des talents très vantés tels que Benjy “benjyfishy” Fish et Kyle “Mongraal” Jackson ont signé des accords respectivement avec NRG Esports et FaZe Clan. Les deux joueurs européens restent sur ces listes à ce jour et sont deux des noms les plus reconnaissables de Fortnite.

Cependant, ces opportunités se sont présentées au prix de milliers d’heures de jeu tout en apprenant les tenants et aboutissants de chaque saison. En septembre 2019, Jackson a rapporté qu’il avait joué entre 4 400 et 5 000 heures à Fortnite. Cela équivaut à plus de 200 jours ou six mois. Pour Jackson, ses efforts inlassables ont payé. Il s’est imposé sur les réseaux sociaux et est devenu une personnalité contagieuse en raison de son comportement étrange et de sa rage comique.

À seulement 13 ans, Jackson avait essentiellement obtenu un emploi à temps plein en tant que joueur professionnel de Fortnite. Cette opportunité lui a donné le temps nécessaire pour rester au sommet de son art. Bien qu’il soit resté à l’école, il pouvait concentrer la plupart de ses efforts sur Fortnite et construire sa marque. Avance rapide jusqu’en 2020, où le travail acharné de Jackson a porté ses fruits sous la forme d’une victoire majeure au championnat. Il a rejoint d’autres joueurs européens – Dmitri “Mitr0” Van de Vrie et Tai “TaySon” Starčič – pour hisser leur toute première Axe des champions, la récompense décernée à tous les vainqueurs du FNCS.

Les épreuves et les tribulations

Pour Jackson, il a pu atteindre l’objectif de sa carrière de s’inscrire dans les livres d’histoire pour bien plus que sa personnalité. Cependant, là où Jackson a réussi, beaucoup espèrent suivre le même chemin avec des résultats variables. Non seulement Fortnite est un jeu difficile à maîtriser, mais il est également difficile de signer avec une organisation de premier plan et de trouver les bonnes pièces complémentaires pour compléter une équipe formidable.

Les changements de liste se produisent assez souvent dans Fortnite. Certains joueurs ont du mal à trouver la bonne combinaison. Ce facteur ajoute inévitablement plus de pression à un jeu avec autant d’incertitude. N’oublions pas une petite chose qui s’appelle l’éducation. Bon nombre des meilleurs talents de Fortnite ont entre 13 et 18 ans, et la scolarité ne peut souvent pas passer au second plan par rapport à ceux qui gravissent les échelons.

Le meilleur joueur professionnel parle des pressions

ESTNN a eu la chance de parler avec le joueur professionnel actuel de Fortnite «Xoonies», qui concourt sous la bannière Luminosity Gaming. Il a discuté des pressions liées au maintien d’un niveau de jeu élevé et des obstacles qu’il a rencontrés en cours de route.

« Eh bien, c’est assez stressant d’essayer d’être au sommet. Vous devez vous classer systématiquement dans le top 20 et créer du contenu sur tous les réseaux sociaux et en plus de l’école, cela rend les choses vraiment difficiles », a-t-il déclaré.

Il n’est pas facile de se placer en permanence dans le top 20 pour attirer l’attention d’organisations telles que Luminosity tout en restant pertinent. Xoonies a mentionné la création de contenu, qui va souvent de pair avec le succès de Fortnite. Les joueurs qui se développent sur des plateformes telles que Twitch et YouTube ouvrent davantage d’opportunités. Ajoutez à cela la scolarité, et il est évident que l’épanouissement à Fortnite, quelles que soient ses compétences, ne se fait pas du jour au lendemain.

Nous avons demandé à Xoonies, qui joue entre 6 et 12 heures par jour, ce qui rendrait la compétition moins stressante. Il a répondu en déclarant : « Pas d’école ou moins d’école. Heureusement, je viens de terminer le lycée, donc maintenant je n’ai plus à m’en soucier. Cela rendra tout plus facile.

Pour conclure notre brève conversation, nous voulions connaître les plans du joueur de NA East pour l’année prochaine dans Fortnite compétitif. “Jouer jusqu’à la Coupe du monde et voir ensuite comment ça se passe à partir de là”, a-t-il déclaré.

Xoonies n’est pas seul, toute la scène compétitive attend avec impatience le prochain événement de la Fortnite World Cup. Cela pourrait donner un coup de pouce au jeu à un moment où le monde approche, espérons-le, de la fin de la pandémie de COVID-19. Si et quand cela se produit, la pression atteindra des niveaux imprévus. Les joueurs qui se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2019 portent cette réalisation comme un insigne d’honneur. Gagner l’opportunité de concourir pour 30 millions de dollars américains à New York a fait carrière.

L’avenir de Fortnite

Fortnite continue de se développer et d’évoluer au-delà de ce qu’il était il y a deux ans. L’évolution constante du jeu signifie que les joueurs auront un temps de qualification beaucoup plus difficile. Associez cet aspect aux obligations de l’école, construisez une marque, vous adaptez à chaque méta, maintenez des résultats de tournoi adéquats, trouvez une équipe appropriée et gagnez des parrainages organisationnels, et vous avez un tourbillon de pression qui n’est pas facile à surmonter.

Pour chaque Mongraal, Bugha et Benjyfishy, ​​il y en a des milliers qui aspirent à un succès et une notoriété similaires. Atteindre le sommet n’est pas facile, et y rester est encore plus insurmontable. Le succès a un prix élevé mais certainement pas impossible. Des milliers de joueurs se sont fait un nom. Le talent semble trouver son chemin malgré les obstacles.