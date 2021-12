La pression de Taïwan pour la résilience démocratique

L’importance de ce sommet réside dans une compréhension plus profonde de la part de l’administration Biden que la démocratie n’est pas seulement une forme de gouvernement, c’est un objectif en soi – une valeur qui doit être chérie, préservée et célébrée.

Par Hsin-Huang Michael Hsiao & Sana Hashmi

Le sommet pour la démocratie dirigé par le président américain Joe Biden s’est tenu les 9 et 10 décembre dans un format virtuel. Ce sommet tant spéculé et attendu a été bien suivi par de nombreuses démocraties de premier plan du monde. En tant que l’une des démocraties florissantes, Taïwan était également présente, représentée par Audrey Tang, ministre du numérique de Taïwan et Bi-khim Hsiao, représentant de Taïwan aux États-Unis. Le sommet de Biden pour la démocratie était motivé par l’idée que face au populisme, à l’autoritarisme et à d’autres formes de systèmes non démocratiques qui se profilent à l’horizon, il est essentiel de garder le troupeau «démocratique» ensemble.

L’importance de ce sommet réside dans une compréhension plus profonde de la part de l’administration Biden que la démocratie n’est pas seulement une forme de gouvernement, c’est un objectif en soi – une valeur qui doit être chérie, préservée et célébrée. C’est cette vision de la démocratie en tant que norme qui a apparemment secoué le fait que même les pays autoritaires s’appellent des démocraties.

Cela dit, contrairement à d’autres systèmes politiques, la démocratie est aussi un mode de vie – un travail en cours, c’est pourquoi elle a besoin d’une attention soutenue et d’un accompagnement attentif pour la rendre plus résiliente.

Ce sont des idées comme celles-ci qui sont constamment reprises dans les cercles politiques de Taïwan. Par exemple, lors du Forum du Parlement ouvert de 2021 qui s’est tenu à Taïwan début décembre, où la présidente Tsai Ing-wen elle-même a réitéré l’engagement de Taïwan à travailler avec les démocraties libérales pour forger une alliance démocratique plus forte afin de renforcer la résilience démocratique collective et d’assurer la réalisation d’une gouvernance ouverte.

Ces objectifs ont également été dûment soulignés lors du Forum de Yushan de cette année, lorsque Lai Ching-te, le vice-président de Taiwan a systématiquement articulé trois priorités principales qui façonneraient la coopération extérieure de Taiwan dans le monde post-pandémique : se remettre de la pandémie, restaurer l’économie et sauvegarde de la démocratie. Ces objectifs sont non seulement en phase avec les priorités mondiales, mais complètent également les objectifs énoncés dans la nouvelle politique de Taiwan en direction du sud (NSP), lancée en 2016 pour rapprocher l’Asie de Taiwan et vice-versa. Le NSP vise à être un outil essentiel pour engager les démocraties partageant les mêmes idées dans la région.

Se concentrer sur le rétablissement (post-pandémie), la relance (économie) et la sauvegarde (démocratie) visent à faire face aux défis contemporains. Cela pourrait également aider à trouver un moyen durable d’établir un cadre d’engagement régional axé sur le développement. Il est à noter que le monde post-pandémique serait davantage investi dans certains de ces domaines, à savoir. diplomatie de la santé et collaboration dans le secteur médical, atténuation du changement climatique et développement de chaînes d’approvisionnement durables et résilientes. Taïwan prouve déjà son efficacité en tant que plate-forme viable pour l’industrie des semi-conducteurs. Les États-Unis et leurs amis de la région, en particulier l’Inde, le Japon et l’Australie, ont activement exploré les possibilités de créer un mécanisme de chaîne d’approvisionnement résilient. Avec son savoir-faire technologique, ses intérêts et ses préoccupations partagés, Taïwan s’inscrit parfaitement dans cet agenda. Les interactions accrues entre Taïwan et l’UE sur le front de la coopération technologique, stimulées par le regain d’intérêt de cette dernière pour la région indo-pacifique, font de Taïwan un partenaire privilégié des autres démocraties.

Alors que les démocraties ont souffert de la pandémie de COVID-19, elles ont rebondi en montrant la nature résiliente et centrée sur les personnes de leurs systèmes politiques. Malgré leurs défauts et critiques apparents, les démocraties s’en sont bien mieux tirées que d’autres dans la lutte contre la pandémie, notamment en termes de maintien d’un équilibre entre paix, prospérité, bonne gouvernance, transparence et efficacité. Le monde a pris conscience des dangers de l’autoritarisme à l’époque de la pandémie de COVID-19. Il a également fait prendre conscience au monde des vertus d’un système démocratique.

Cependant, la résilience politique doit également être complétée par de solides éléments de résilience économique et sociale. Il faut davantage de consultations et de coopération entre les démocraties pour restaurer la stabilité économique dans le monde post-pandémique grâce à une transition calibrée et plus douce. La voie de la reprise économique régionale post-pandémique n’est pas à sens unique ; c’est un défi commun qui doit être relevé collectivement car le succès dépend de mesures correctives soutenues de nature régionale. En tant que démocratie industrialisée, Taïwan pourrait jouer un rôle important. Lorsque les pays tentent de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine et d’établir la résilience de la chaîne d’approvisionnement, il est important pour Taïwan d’avoir une vue d’ensemble et de faire progresser davantage les intérêts économiques.

La flambée des infections au COVID-19 via la variante Omicron a alarmé les pays pour qu’ils ne se laissent pas aller à la situation. Une grande leçon que la pandémie de COVID-19 nous a apprise est que personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité. Aussi familier que cela puisse paraître, c’est là que se trouve la clé du monde post-pandémique. Cependant, cet objectif ne peut être atteint sans des efforts collectifs.

Pendant la pandémie, Taïwan a élucidé la nature résiliente de sa politique étrangère. Au début de la pandémie, alors que les pays du monde entier luttaient contre la propagation du COVID-19, Taïwan, avec son nombre exceptionnellement faible de cas, a décidé de contacter des amis. Dans le cadre de sa diplomatie sanitaire, Taïwan a fait don de masques chirurgicaux, de kits d’équipement de protection individuelle (EPI), de bouteilles d’oxygène et de concentrateurs aux pays touchés par le COVID.

Alors que Taïwan fait sa part et montre sa résilience pour atteindre les objectifs de reprise après la pandémie, de relance de l’économie et de sauvegarde de la démocratie, elle ne peut pas se permettre de garder les yeux sur les défis posés aux démocraties par l’autoritarisme. Il est important que les démocraties libérales reconnaissent qu’elles sont confrontées à des défis similaires et que Taïwan est un partenaire indispensable et que l’engagement avec elle présente une solution viable aux problèmes persistants. Une diplomatie habile est de mise car de tels défis transnationaux exigent des efforts conjoints de la part des démocraties libérales.

(Hsin-Huang Michael Hsiao est président de la Taiwan-Asia Exchange Foundation et chercheur associé à l’Institut de sociologie de l’Academia Sinica. Il a été conseiller politique national auprès du président de Taiwan entre 1996 et 2006 et est actuellement conseiller principal du président de Taïwan.

Sana Hashmi est chercheuse invitée à la Taiwan-Asia Exchange Foundation et ancienne consultante auprès du ministère indien des Affaires étrangères.

Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.