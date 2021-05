La pression des Maple Leafs ajoute à la valeur des paris des Canadiens ⋆ .

Les amateurs de hockey à Montréal espéraient un livre d’histoires se terminant pour le sixième match de samedi et ils ont obtenu exactement cela. Cela faisait 444 jours que les partisans n’avaient pas assisté à un match de la LNH au Canada, et même si la foule du Centre Bell n’était que de 2 500 spectateurs, il y avait beaucoup d’énergie dans l’édifice.

Les Canadiens ont réussi à dicter le jeu pour le deuxième match de suite et, tout comme lors du cinquième match, ils ont pu capitaliser sur un roulement des Maple Leafs et remporter une victoire en prolongation. Maintenant, la série que beaucoup de gens avaient considérée comme l’une des plus grandes discordances du premier tour est devenue un échec alors qu’elle revient à Toronto pour un match 7 gagnant-gagnant.

Avant la série, j’avais prédit que les Maple Leafs gagneraient la série 73 pour cent du temps en une moyenne de 5,6 matchs. DraftKings classe actuellement les Maple Leafs parmi les favoris -215 et BetMGM offre Toronto -225, ce qui suggère que peu de choses ont changé en termes de force perçue de ces deux équipes.

Étant donné que mon handicap de série correspondait à ce que les paris sportifs proposaient, je n’ai pas fait de pari avant le premier match. Je me suis impliqué dans le match 2 et j’ai fait quelques paris dans le match avec une cote élevée, mais pour la plupart, je viens d’observer les deux équipes dans le but de déterminer si mon handicap devrait être ajusté pour favoriser les Canadiens plus que il l’a fait à l’origine, et j’ai décidé qu’il devrait en effet être bricolé.

Toronto a dominé les matchs 2 et 3 après avoir perdu le capitaine John Tavares à cause d’une blessure, mais les Canadiens ont amélioré leur échec avant et leur prise de décision avec la rondelle au cours des deux prochains matchs, donnant aux Maple Leafs beaucoup moins de temps et d’espace pour travailler avec .

L’attaquant des Canadiens Tyler Toffoli célèbre son but en troisième période samedi..

Auston Matthews a été tenu à l’écart de la feuille de pointage dans quatre des six matchs, avec un seul but et trois aides, tandis que Mitch Marner a été tenu sans point à trois reprises et n’a toujours pas marqué de but dans la série. William Nylander et Jason Spezza ont été les joueurs les plus fiables pour Toronto, et bien que le score secondaire soit définitivement nécessaire pour gagner une série éliminatoire, parier sur les étoiles des Maple Leafs pour faire quelque chose qu’ils n’ont pas été en mesure de faire toutes les séries sans en recevoir l’incitation du bookmaker à le faire, ne semble tout simplement pas être une stratégie intelligente avant le jeu 7.

À force égale, les Maple Leafs n’ont détenu que 51,5 % des tentatives de tir et 53 % des chances de marquer. C’est loin d’être un avantage suffisant pour justifier leur gros prix, et par conséquent, les parieurs ne devraient envisager ici qu’un pari d’argent sur les Canadiens.

Avec les cotes des Canadiens se situant autour de +180 dans la plupart des paris sportifs, il y a une certaine valeur à parier sur les Canadiens pour compléter le retour et remporter le match 7, bien que les parieurs ne devraient pas s’attendre à ce que ce soit une victoire facile par tous les moyens.

Les Canadiens ont eu besoin d’heures supplémentaires pour obtenir leurs deux dernières victoires et n’ont toujours dominé aucun match de la série, mais les marges par lesquelles la plupart de ces matchs ont été décidés ont été si minces que faire autre chose que de prendre un gros prix avec le Les Canadiens semblent illogiques. Toute la pression est sur les Maple Leafs, qui n’ont pas remporté de séries éliminatoires depuis 2004. Compte tenu de ce que nous avons vu jusqu’à présent dans cette série et au cours des saisons précédentes, les parieurs devraient se sentir à l’aise de parier sur Toronto pour échouer à nouveau.

