La pression en faveur de la diversité des conseils d’administration est de plus en plus forte. Comment les entreprises technologiques du Pacifique Nord-Ouest se classent-elles ?

Des immeubles de bureaux et des grues parsèment la ligne d’horizon de Seattle. (Photo . / Nat Levy)

Dawn Lepore, ancienne PDG et présidente du conseil d’administration de drugstore.com, n’a pas besoin d’être convaincue qu’il est important d’avoir de la diversité au sein des conseils d’administration de l’entreprise. Au cours de ses décennies de leadership d’entreprise, Lepore a eu de nombreuses occasions de constater la valeur de ses fonctions en tant que directrice pour des sociétés telles que eBay, Walgreens, RealNetworks et Accolade, entre autres.

Elle s’est récemment souvenue d’une expérience passée au sein d’un petit conseil d’administration, où elle était l’une des deux femmes. Le conseil abordait une question liée au talent et les femmes voyaient les choses assez différemment de leurs homologues masculins, une différence reconnue par le PDG. Leur point de vue, a déclaré Lepore, a aidé à trouver une meilleure solution.

“La diversité compte, comme dans tout le reste”, a-t-elle déclaré. “Différents points de vue et perspectives de vie, vous prenez de meilleures décisions. C’est juste un fait.

Mais en ce qui concerne les conseils d’administration qui supervisent et guident les entreprises qui peuvent avoir un impact énorme sur toutes nos vies, les hommes blancs dominent les rangs, avec beaucoup moins de femmes et des administrateurs de race et d’ethnie diverses. Il y a maintenant des efforts – certains volontaires et d’autres légalement mandatés – pour changer cela.

Pour avoir une idée de l’origine des entreprises du nord-ouest du Pacifique, . a étudié la composition du conseil d’administration de 30 sociétés de technologie et de biotechnologie cotées en bourse à Washington. Les résultats suggèrent que les efforts lancés ces dernières années pour accroître la mixité commencent à porter leurs fruits : près de 27 % des 251 sièges du conseil d’administration sont occupés par des femmes. Mais la diversité raciale et ethnique est à la traîne dans de nombreux domaines. Quelque 6 % des réalisateurs sont noirs et seulement 1 % sont hispaniques ou latins. Les réalisateurs asiatiques se sont mieux illustrés, détenant près de 9 % des sièges ; la plupart sont indiens.

Mais les entreprises technologiques du Nord-Ouest se comparent en moyenne favorablement aux entreprises du pays. Une analyse l’an dernier des 3 000 plus grandes sociétés cotées en bourse a révélé que seulement 4 % des administrateurs étaient noirs, 21 % étaient des femmes et 12,5 % appartenaient à des groupes ethniques et raciaux non blancs et sous-représentés.

En juin, Perkins Coie de Seattle a lancé la Black Boardroom Initiative pour accroître la diversité des conseils d’administration du S&P 500 en formant des cohortes de candidats potentiels. Le cabinet d’avocats s’est fixé un objectif de 12,5% d’administrateurs noirs à Washington d’ici 2028 – un ratio qui correspond à la fraction de la population noire américaine. Le meurtre de George Floyd l’année dernière a été une motivation importante dans la création de l’effort, selon Perkins Coie.

L’initiative bénéficie du soutien des principales entreprises technologiques du Nord-Ouest et propose un programme de formation gratuit de six mois pour les cadres noirs «prêts pour le conseil d’administration». Les participants reçoivent une formation sur les questions de gouvernance d’entreprise et ont des opportunités de réseautage et de mentorat. La Black Boardroom Initiative peut aider à jumeler des candidats avec des entreprises à la recherche d’administrateurs.

En regardant les plus grandes entreprises technologiques de Washington, parmi les 15 qui sont cotées en bourse et ont neuf administrateurs ou plus, une a deux administrateurs noirs, neuf en ont un et cinq n’en ont aucun. Amazon est actuellement sans directeur noir, perdant récemment Rosalind Brewer qui a pris le rôle de PDG de Walgreens. Myrtle Potter a été son premier membre du conseil d’administration de Black et est parti en 2009. Avec Andy Jassy prenant la direction de la direction cette semaine et rejoignant le conseil d’administration, les pourcentages de diversité d’Amazon ont encore baissé.

Charlotte Guyman soutient des initiatives telles que la Black Boardroom Initiative. Elle est la stratège principale fondatrice de BoardReady, une organisation à but non lucratif qui fournit des analyses de la diversité des conseils d’administration et qui aide à faire correspondre les entreprises avec des administrateurs divers. En tant que membre expérimenté du conseil d’administration et ancien directeur de Microsoft, Guyman applaudit l’utilisation des données et des objectifs pour favoriser le progrès.

“Vous devez commencer par la cible, et elle doit être agressive”, a-t-elle déclaré.

D’autres efforts visant à augmenter le nombre de populations sous-représentées au sein des conseils d’administration comprennent :

Les lois californiennes exigent à la fois la diversité des sexes et la diversité raciale dans les conseils d’administration, avec des règles sur la diversité raciale adoptées en octobre. Il y a un an, Washington est devenu le deuxième État à adopter une loi obligeant les entreprises (à quelques exceptions près) à nommer des conseils d’administration composés à 25 % de femmes, ou à expliquer pourquoi elles ne l’ont pas fait. De nombreux pays européens exigent 30 à 40 % de mixité au sein des conseils d’administration. Le Nasdaq a déposé une proposition auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en décembre afin d’exiger que les sociétés cotées au Nasdaq aient au moins deux membres divers du conseil d’administration, dont une femme et une personne faisant partie d’une minorité sous-représentée ou LGBTQ+. Goldman Sachs s’est engagé à ne souscrire qu’aux introductions en bourse de sociétés privées qui ont au moins deux administrateurs différents.

Les programmes volontaires incluent OnBoarding Women, un effort basé à Seattle lancé en 2014 pour augmenter le nombre de femmes dans les conseils publics. Le Board Challenge a été lancé en septembre, demandant aux entreprises de tout le pays d’ajouter un directeur noir au cours de la prochaine année.

Zillow est l’une des sociétés qui ont pris l’engagement du Board Challenge et a nommé en octobre sa première directrice noire, Claire Cormier Thielke, directrice générale de la société immobilière mondiale Hines.

“Le talent existe, il s’agit de rencontrer les gens là où ils se trouvent et de créer des opportunités”, a déclaré Kristina Adamski, vice-présidente des relations d’entreprise de Zillow, par courrier électronique. “Nous devons être intentionnels de sortir de nos réseaux habituels pour trouver les bonnes personnes et nous assurer qu’il y a une place pour eux à la table et que leur voix est entendue.”

Les experts en leadership d’entreprise soulignent également l’importance de considérer une variété d’attributs afin d’obtenir une véritable diversité. Cela peut inclure la nationalité, le secteur d’expertise, l’âge et les antécédents socio-économiques. En plus du sexe, de la race et de l’origine ethnique, . a également examiné où les administrateurs ont été formés, constatant que plus de 27% des membres du conseil d’administration détiennent des diplômes de l’Ivy League et 14% ont fréquenté l’Université de Stanford.

Les conseils d’administration ont des rôles stimulants, s’attaquant à des problèmes de grande envergure. Cela comprend la protection contre les attaques de cybersécurité, la réponse au changement climatique, le service d’une économie de plus en plus mondialisée et le suivi des avancées technologiques à une vitesse vertigineuse.

Fait intéressant, la recherche ne fournit pas de preuves significatives qu’un conseil diversifié améliorera les performances du marché, mais cela réduit le nombre de poursuites par les régulateurs, a déclaré Mary-Hunter McDonnell, professeur agrégé de gestion à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Il est possible qu’un conseil d’administration plus diversifié éteigne de manière proactive des incendies qui auraient pu avoir un effet négatif sur les résultats financiers, a-t-elle déclaré, mais c’est difficile à montrer. À tout le moins, un conseil plus diversifié n’aide ni n’entrave la performance du marché, a déclaré McDonnell, auquel cas, les conseils devraient rechercher la diversité étant donné les avantages importants en termes de bien-être social et d’équité.

“Si vous envisagez un effet nul”, a-t-elle déclaré, “il n’y a aucune raison qu’il ne soit pas diversifié.”

Au cours des décennies passées, les conseils d’administration étaient souvent occupés par des PDG actuels ou à la retraite, créant ainsi un petit bassin dans lequel puiser. Les entreprises d’aujourd’hui jouent des rôles beaucoup plus larges.

Mais il y a des obstacles sur le chemin de la diversité. Le chiffre d’affaires vient lentement. Les administrateurs sont rarement démis de leurs fonctions, sauf en cas de crise. Les stratégies pour accroître la diversité comprennent la mise en œuvre de limites de mandat ou l’ajout de sièges supplémentaires. Il y a aussi le problème de faire appel aux mêmes femmes et aux administrateurs de diverses origines raciales et ethniques pour siéger simultanément à de nombreux conseils d’administration, les étirant ainsi. Et parfois, un conseil d’administration a besoin d’un candidat avec une expertise spécifique et rare qu’il est difficile de trouver.

Parallèlement, les programmes de promotion de la diversité, la pression des investisseurs et des actionnaires et la sensibilisation accrue à la question contribuent au progrès.

« Est-ce que je souhaite que le changement vienne plus rapidement ? » demanda Lépore. “Bien sûr, nous le faisons tous.”

Méthodologie de l’enquête : . a examiné les conseils d’administration des conseils de technologie et de biotechnologie cotés en bourse dans l’État de Washington. Pour les 30 entreprises répondant à cette définition, nous avons recherché des dossiers publics sur l’éducation, les récompenses, les adhésions organisationnelles, les reportages et d’autres sources pour déterminer le sexe et les identités raciales et ethniques des administrateurs. Nous avons également contacté des entreprises pour vérifier nos résultats ; 22 ont répondu, bien que trois n’aient pas été en mesure de confirmer notre analyse. L’analyse n’inclut pas d’autres mesures importantes de la diversité, telles que le statut LGBTQ, l’âge et la nationalité. Nous avons choisi d’inclure le Moyen-Orient dans l’une de nos catégories. Le recensement américain n’a pas reconnu en 2020 cette distinction, mais de nombreux membres de la communauté soutiennent l’option.

Entreprises incluses dans l’enquête : Accolade, Achieve Life Sciences, Adaptive Biotechnologies, Alpine Immune Sciences, Amazon, Aptevo Therapeutics, Athira Pharmaceuticals, Atossa Therapeutics, Avalara, BioLife Solutions, BSQUARE, CTI BioPharma, Expedia, F5 Networks, Impinj, IsoRay, Marchex , Microsoft, MicroVision, NanoString Technologies, nLIGHT, Omeros, RealNetworks, Redfin, Seattle Genetics, Silverback Therapeutics, Smartsheet, T-Mobile, Zillow et ZoomInfo.