«  La pression est sur Sebastian Vettel qui ne réagit jamais bien  »

Les erreurs de Sebastian Vettel à Bahreïn n’ont fait qu’ajouter de la pression sur les épaules d’un pilote qui «n’aime pas la pression», dit Gerhard Berger.

Laissant Ferrari pour Aston Martin en basse saison, de nombreux experts – et ses nouveaux chefs d’équipe – ont déclaré que 2021 verrait le retour du Vettel d’autrefois, celui qui a remporté quatre titres mondiaux successifs avec Red Bull.

Au lieu de cela, c’est le Vettel des dernières saisons chez Ferrari qui s’est présenté à Bahreïn.

L’Allemand avait un début à oublier pour sa nouvelle équipe, rien de moins qu’un désastre.

Incapable de sortir de Q1, il a commencé le Grand Prix depuis le fond de la grille après avoir été giflé d’une pénalité pour avoir ignoré les drapeaux jaunes en double agitation lors des qualifications.

Sa course n’était pas meilleure car il a percuté Esteban Ocon avec les commissaires déclarant qu’il était «entièrement» à blâmer et lui donnant une pénalité de 10 secondes.

Entre les deux incidents, il a également reçu cinq points de pénalité.

Plus inquiétant, cependant, est le fait que Vettel est maintenant l’un des sujets d’actualité avec les experts et très peu disent quelque chose d’encourageant.

Damon Hill se sent «battu à mort», David Coulthard doute qu’il puisse «redécouvrir son mojo» et Berger dit que la pression monte sur un pilote qui «n’a jamais bien réagi» à la pression.

« Sebastian est quatre fois champion du monde, il est donc l’un des pilotes exceptionnels, sans aucun doute », a déclaré l’ancien pilote de F1 au podcast « In the Fast Lane ». «Mais il n’a jamais bien réagi sous la pression.

«Souviens-toi quand Daniel [Ricciardo] est venu chez Red Bull [he] était très fort et il a mis la pression sur Sebastian. Pour Sebastian, c’était difficile d’y faire face. En Ferrari, c’était la même chose.

«Je sens juste que quand tu le regardes, tu sens qu’il n’est pas libre. Il n’est pas assez détendu. Il essaie de prouver des choses qui, en ce moment, ne sont pas possibles parce que la voiture n’est pas assez bonne ou que sa propre forme n’est pas assez bonne.

«Lorsque vous êtes dans cette situation, vous devez vous asseoir, prendre du recul et dire« bien, calmez-vous et le succès reviendra ».

«En disant qu’il est aussi à la fin de sa carrière. Quand vous avez fait autant de courses, quand vous êtes déjà quadruple champion du monde, alors vient un moment où peut-être vous n’êtes pas dans une situation où vous voulez prendre tous les risques, où vous vous battez comme vous vous battriez. avant de gagner des courses.

«D’une certaine manière, cela ne fonctionne tout simplement pas bien pour lui. Il commence à faire des erreurs et les gens commencent à le questionner. C’est juste un peu plus de pression, et, comme je l’ai dit au début, il n’aime pas la pression.

