La pression et les mauvais traitements à l’intérieur de Jeans, le célèbre groupe pop des années 90 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Bien que les débuts de jeans Datant de 1994, ce groupe de jeunes pop a dû traverser beaucoup de difficultés avant d’atteindre sa première programmation.: Paty, Litzy, Angie et Tabatha. En octobre 1996, ils ont fait leurs débuts à la radio mexicaine avec leur single Pepe.

A partir de là gang d’adolescents cela comblerait le vide laissé par les groupes des années quatre-vingt qui s’étaient déjà séparés. Cependant, même si le concept a été inspiré par Flans, Fandango et même PandoraLe jean était un nouveau projet pour les jeunes de cette époque.

Cependant, contrairement à leurs prédécesseurs, les interprètes de Je mets mes jeans se démarqueraient non seulement pour leurs succès, mais aussi pour une série de polémiques qui ont suscité lors de leur première étape. Le départ de certains de ses membres a toujours soulevé des rumeurs parmi les fans et la presse.La première formation du groupe ne durerait que quelques mois, puis Litzy partirait (Photo: Twitter / @grupojeans)

Et ce n’est pas pour moins. En mai 1997, quelques mois seulement après le lancement de Jeans, Litzy a décidé de quitter le groupe après s’être vu offrir une carrière solo. Après cela, en septembre de la même année, Tabatha a également quitté le projet.

On savait peu de choses sur la raison pour laquelle Tabatha avait pris sa retraite de Jeans, tandis que Litzy, qui venait de faire son chemin en tant que chanteuse, avait un traitement beaucoup plus médiatique de son départ. En fait, en 1998, elle a été invitée au programme Otro Rollo; dans une interview avec Adal Ramones, ce Il lui a montré des extraits d’entretiens qu’il avait réalisés quelques semaines auparavant avec les membres qui étaient restés chez Jeans.

En eux Angie a déclaré que les anciens membres eux-mêmes les avaient qualifiés de racistes et qu’ils parlaient mal du groupe. Une fois que la soliste a vu ces vidéos et qu’on lui a demandé les vraies raisons de quitter Jeans, Litzy fondit en larmes et a nié avoir jamais dit du mal d’eux ou dit qu’il les haïssait. Plusieurs années plus tard, on saurait que Litzy a été taquinée à cause de son teint et de son poids (Photo: Twitter / @PyD_Twitt)

Comme il est devenu connu plus tard, Litzy était souvent repoussée à cause de sa peau brune, tandis que Tabatha était taquinée pour ses yeux légèrement bridés. Cela a été admis par Angie elle-même pour Set Stories des années plus tard.

En revanche, ce n’est qu’en 2020 que le programme First Hand a évoqué ce problème lors de l’interview de Litzy. C’est alors qu’on a appris qu’au sein de l’équipe Jeans Ils l’appelaient grosse et la taquinaient constamment à propos de son corps (même s’il n’a jamais été en surpoids). N’oubliez pas que dans les années 90 le chanteur était à peine entré dans l’adolescence.

Litzy ne serait pas la première à être taquinée sur son apparence ou son talent au sein du groupe. Un modèle qui était constamment répété était les accusations de plusieurs anciens membres contre Alejandro Sirvent, le représentant de Jeans. Regina serait la chanteuse la plus controversée de Jeans car elle était la seule à poursuivre Alejandro Sirvent (Photo: Twitter / @radiohrn)

Le déclencheur qui découvrirait ces prétendus abus serait le départ de Regina. Cela s’est produit en 2002 et avant elle, il y avait deux autres sorties: Angie et Melissa, un membre d’origine et celui qui était venu en remplacement de Litzy, respectivement. Il ne fallut pas longtemps avant que le Poursuite de Regina contre Sirvent pour abus psychologique et rupture de contrat.

Cela a attiré l’attention d’Angie et Melissa, qui n’ont pas hésité à contacter Regina et montrez votre soutien, car ils savaient de première main qu’il avait raison; En conséquence, Alejandro Sirvent a poursuivi Angie, bien que cela n’ait pas abouti à la fortune du chanteur.

Les réprimandes excessives étaient courantes dans le groupe. Il semble que Sirvent a pris un membre spécifique pour la harceler et la taquiner sur son poids et sa performance sur scène. Regina a commenté quand Angie a quitté le groupe: Angie admettra plus tard qu’elle a souffert de la violence psychologique dont Regina a été victime et est d’accord avec elle (Photo: YouTube-OCTAEVEL)

“Quand Angie est sortie C’était le mauvais, celui avec le problème, celui qui causait des conflits. Quand il est sorti, ils nous ont promis que tout serait beau et merveilleux. Et surprise! Au bout de deux mois, ils l’ont déjà amenée avec moi ».

En plus de cela, il y avait un moment où même Ils semblaient rivaliser entre les membres de Jeans pour voir qui mangeait le moins. Cependant, Regina a assuré qu’au sein du groupe, il n’y avait jamais eu de cas où certains développeront un trouble de l’alimentation.

Malgré le fait que le procès de Regina contre Alejandro Sirvent ait été un sujet brûlant dans la presse, rien ne l’a empêché de Amiel Tena a rejoint en 2002. Elle a admis que J’étais conscient des problèmes en Jeans, mais que ses désirs d’être chanteuse et les promesses d’avoir une bonne ambiance étaient plus fortes. Parmi tous les chanteurs que Jeans a eu tout au long de son histoire, il y a eu une courte saison où ils ont eu Dulce María (Photo: YouTube-Official Jeans Group)

Cependant, en 2005, Amiel elle-même a annoncé son départ. Pour Engarzadas Stories, elle a révélé ses motivations et elles étaient similaires à celles de Regina: «Plus que gronder, ils criaient (…). Avec moi c’était plus comme «Vous êtes le plus gris du groupe, vous êtes celui qui se démarque le moins. Vous chantez mal, vous dansez mal. (…) Tu n’es pas complètement un jean ‘».

Amiel n’a jamais déposé de plainte, mais n’a pas nié que son départ de Jeans était loin d’être en bons termes. Dans tous les cas, malgré ces problèmes, le groupe serait toujours en vigueur jusqu’à ce que leur première séparation en 2008.

On sait maintenant qu’ils restent en vigueur après leur regroupement en 2014 déjà sans la tutelle d’Alejandro Sirvent et sous le nom de JNS. Actuellement, le groupe pop est composé de Regina, Angie, Melissa et Karla.

