La pression exercée sur Mikel Arteta « temporairement », déclare l’ancienne star d’Arsenal qui affirme que le but vainqueur de Pierre-Emerick Aubameyang contre Norwich n’aurait pas dû tenir

L’ancien joueur d’Arsenal, Perry Groves, a déclaré qu’il n’aurait pas accordé le but vainqueur de Pierre-Emerick Aubameyang contre Norwich, et la victoire n’a que « temporairement » atténué la pression sur Mikel Arteta.

Arsenal s’est retiré du bas du classement de la Premier League avec une victoire acharnée de 1-0, les Gunners marquant leur premier but et remportant leurs premiers points de la saison.

L’équipe d’Arteta a marqué ses premiers points, sa première victoire et marqué son premier but de la saison de Premier League

Le but était décousue et avait plus qu’un élément de fortune, alors que le ballon tombait aux mains des Gunners en avant après une bousculade dans le goalmouth.

Aubameyang semblait être en position de hors-jeu alors qu’il rentrait le ballon à la maison à la 66e minute.

VAR a confirmé que l’objectif était maintenu, après un long et nerveux retard pour les supporters locaux de l’Emirates Stadium, malgré les protestations des joueurs et du manager de Norwich, Daniel Farke.

Et Groves sympathise avec les Canaries, suggérant que l’objectif d’Aubameyang n’aurait pas résisté aux anciennes règles.

Arsenal ne célébrerait pas le but si Groves établissait les règles

Groves a déclaré sur le commentaire de talkSPORT 2: «Je pense en fait, en termes réels de football, Aubameyang était hors-jeu – parce qu’il est à un mètre de hors-jeu sur le deuxième qui revient du poteau.

«Pepe fait très bien avec son tir et Krul obtient un excellent arrêt sur le poteau, il revient et à ce moment-là, Aubameyang est à un mètre de hors-jeu.

“Ensuite, il y a une ruée vers l’autre poste où vous ne pouvez pas dire si c’est Brandon Williams ou Pepe qui a eu la touche pour le mettre sur le poste pour la deuxième fois, et au moment où il arrive à Aubameyang à travers tous ces corps, il est à l’intérieur de cette phase.

«Vous pouvez donc comprendre pourquoi les joueurs de Norwich étaient contrariés et vous pouvez comprendre pourquoi Daniel Farke est contrarié, il semble que dans les nouvelles règles et nous parlons de la première phase, de la deuxième phase et de la troisième phase, Mike Dean a probablement raison. “

Aubameyang ne s’en souciera pas du tout

Le résultat lève une certaine pression sur le patron des Gunners, Mikel Arteta, mais seulement pour une période temporaire, insiste Groves.

Au coup de sifflet final, Groves a déclaré : « Un soulagement massif. Ce n’était pas une performance emphatique, c’était parfois mordant et décousue.

“C’était un match qu’Arsenal avait juste besoin de gagner pour se donner une pierre angulaire. Ils l’ont probablement juste ombragé sur les occasions créées en seconde période.

« Mikel Arteta sera ravi que son capitaine et buteur ait marqué. Cela enlève juste la pression, juste temporairement.

Il y a encore beaucoup de travail pour Arteta et Arsenal à faire

