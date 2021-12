La pression fiscale en Espagne a augmenté de deux points en 2020, à 36,6% du PIB

12/06/2021 à 15:02 CET

Rosa Maria Sanchez

L’Espagne est le pays de l’OCDE où le plus pression fiscale en 2020. Concrètement, le poids de la perception des impôts et cotisations sociales sur le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 1,9 point de pourcentage, atteignant 36,6% du PIB, contre 34,7% en 2019 ou 33% de l’année 2000. Le La pression fiscale moyenne dans les pays de l’OCDE a augmenté d’un dixième, à 33,5% du PIB, selon les statistiques publiées ce lundi par l’organisation des pays développés.

Le rapport constate que bien que les recettes fiscales nominales aient diminué dans la plupart des pays de l’OCDE, les baisses du PIB des pays étaient souvent plus importantes, entraînant une légère augmentation du ratio moyen impôts/PIB. Dans le cas espagnol, la baisse de la perception des impôts de l’État, par exemple, a diminué de 8,8 %, et celle des cotisations sociales a baissé d’environ 3 %. Cependant, le PIB a baissé beaucoup plus : 10,8 % en termes réels et 9,8 % en termes nominaux. Il s’agit du plus gros revers des pays de l’OCDE. En conséquence de tout cela, le poids du revenu sur le PIB a augmenté et, avec lui, la pression fiscale espagnole.

Mesures gouvernementales

Dans l’ensemble, le rapport note que l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les recettes fiscales a été moins prononcé que lors des crises précédentes, en partie en raison des mesures de soutien gouvernementales mises en place pour soutenir les ménages et les entreprises (comme l’ertes, dans le cas espagnol). Selon l’OCDE, les mesures de soutien gouvernementales « ont contribué à la stabilité relative des recettes fiscales en protégeant l’emploi et en réduisant les faillites d’entreprises dans une bien plus grande mesure que lors de la crise financière mondiale de 2008-09 ».

Pour les prochaines années, le Gouvernement prévoit une certaine correction de la tendance à la hausse de la pression fiscale affichée en 2020. Au total, l’Espagne reste dans le groupe des pays de la zone euro avec la pression fiscale la plus faible, en dessous de la Belgique (43, 1 %), Autriche (41,2 %), Finlande (41,9 %), France (45,4 %), Allemagne (38,3 %), Grèce (38,8 %), Italie (42,9 %), Luxembourg (38,3 %) Pays-Bas (39,7 %) ou Slovénie (36,9%) bien qu’au dessus du Portugal (34,8%), de l’Irlande (20,2%), de l’Estonie (34,5%), de la Lettonie (31,9%), de la Lituanie (31,2%) ou de la Slovaquie (34,8%).

De la charge fiscale totale en Espagne, la plupart correspond aux revenus des cotisations sociales (35,5% du revenu total), suivis des revenus de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (22,7%), de la TVA (18, 7%) et d’autres impôts indirects (10,2%) . L’impôt sur les sociétés représente à peine 6 % de la perception totale et ceux liés à la propriété et au patrimoine, 7,1 %.

Entre le Mexique et le Danemark

Le rapport montre que le ratio des impôts au PIB des pays en 2020 variait entre 17,9% au Mexique et 46,5% au Danemark, avec des augmentations observées dans 20 pays et des baisses dans les 16 autres pour lesquels il était disponible. Les augmentations les plus importantes du ratio impôts/PIB en 2020 ont été enregistrées en Espagne (1,9 point de pourcentage), qui a connu la plus forte baisse du PIB nominal et la plus faible baisse des recettes fiscales nominales. D’autres hausses importantes ont été observées au Mexique (1,6 point) et en Islande (1,3 point). Les baisses les plus importantes ont été enregistrées en Irlande (1,7 point), en partie en raison de la baisse des recettes de TVA suite à une réduction temporaire de la TVA et à une activité économique plus faible. D’autres baisses importantes ont été observées au Chili (1,6 point) et en Norvège (1,3 point).

Sociétés et impôts spéciaux

Dans l’ensemble de l’OCDE, l’impôt sur les sociétés et les recettes d’accises ont été les plus touchés par la crise du COVID-19. Les recettes de l’impôt sur les sociétés ont enregistré la plus forte baisse moyenne (0,4 point de PIB, avec des baisses dans 26 pays) ; et la baisse de la consommation de carburant due aux restrictions de mobilité a entraîné une baisse légère mais généralisée des recettes des droits d’accise (0,1 point en moyenne avec des baisses dans 28 pays).

En revanche, l’impôt sur le revenu des personnes physiques et les cotisations sociales ont connu une augmentation des revenus, en moyenne (0,3 point dans les deux cas, et dans 28 et 29 pays respectivement). Le fait que les recettes de ces deux taxes aient été maintenues reflète probablement le fait que les gouvernements ont apporté un soutien considérable pour maintenir le lien entre les travailleurs et le marché du travail dans cette crise. Aucun changement n’a été observé dans les impôts fonciers ou la TVA en pourcentage du PIB, en moyenne.