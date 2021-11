La pression monte pour que Justin Bieber annule un concert en Arabie saoudite

En réalité, il n’est pas le seul artiste qui fera partie du concert organisé après la course pour célébrer l’arrivée de la Formule 1 au pays, puisque la participation de Dès que possible Rocheux, David Guetta et Jason Derulo, mais Justin est celui qui reçoit le plus de critiques en tant que tête d’affiche.

Hatice cengiz, fiancée du regretté journaliste Jamal Khashoggi, qui a été assassiné au consulat saoudien à Istanbul en 2018 sur les ordres présumés du prince héritier Mohamed ben Salmanea écrit une lettre publiée par le Washington Post demandant Justin reconsidérez votre position.

Comme il le lui a rappelé, sa prestation en Arabie saoudite dépend de l’invitation directe du prince et il lui a demandé s’il voulait vraiment associer son nom à celui de l’homme qui serait son hôte.