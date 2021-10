La pression commence à monter sur le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, après une défaite lamentable 4-2 contre Leicester City. C’était le pire début possible pour ce qui pourrait être une semaine déterminante pour le Norvégien.

Pas pour la première fois au cours de son mandat à United, Solskjaer est un homme sous pression. Les arrivées de Raphael Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo devaient élever United au niveau supérieur.

Cependant, la réalité jusqu’à présent cette saison a été à l’opposé.

La pression monte sur le manager de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer après la défaite de Leicester

Période déterminante pour le manager de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer

Les prochaines semaines sont cruciales pour Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer. Ils affronteront Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur et Manchester City au cours des prochaines semaines.

La façon dont United joue, vous n’auriez pas confiance qu’ils pourraient tirer quoi que ce soit de ces matchs. Jusqu’à présent cette saison, les performances ont été au mieux abjectes et c’est gentil.

L’un des plus gros problèmes est le manque d’équilibre au milieu de terrain. Contre Villarreal en Ligue des champions le 29 septembre 2021, United était constamment dépassé. L’équipe espagnole a réussi à créer chance sur chance et l’équipe de Solskjaer a eu la chance de gagner.

C’était la même chose contre Leicester City, samedi 16 octobre. Manchester United n’avait aucun contrôle sur le milieu de terrain. Un duo de milieu de terrain composé de Paul Pogba et Nemanja Matic n’a pas fonctionné. Ni l’un ni l’autre n’a pu appuyer et ils n’étaient pas assez agressifs.

C’est le plus gros problème de United. Comme l’a dit Gary Neville, United n’a pas assez de chevaux de travail. Dans leurs équipes à succès dans le passé, ils avaient des joueurs qui ne sont peut-être pas les meilleurs au monde mais qui travaillaient comme des chevaux de Troie. Les goûts de Darren Fletcher et Park Ji-Sung viennent à l’esprit.

Vous regardez Kevin De Bruyne, Mohamed Salah et Sadio Mane, non seulement ce sont de grands joueurs, mais leur rythme de travail est fulgurant. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez dire de cette équipe unie. Ils ne travaillent pas assez, ils n’appuient pas de face et ne sont pas assez agressifs.

Cela doit changer si Manchester United veut réussir.

Ole Gunnar Solskjaer ne connaît toujours pas la meilleure équipe

Un autre problème est que Solskjaer ne sait toujours pas quelle est sa meilleure équipe. Malgré tout leur talent offensif, force est de constater que le Norvégien ne sait pas comment les utiliser au mieux.

De plus, le plus grand dilemme est de savoir quelle est la meilleure position de Paul Pogba. Une fois de plus, Pogba a disparu contre Leicester City. Il est clair qu’il n’est pas un milieu de terrain défensif. Il a joué sur le côté gauche du milieu de terrain offensif trois dans le passé sous Ole avec un certain succès.

Cependant, cela signifie que Marcus Rashford ou Mason Greenwood seraient absents. Rashford, en particulier, est plus efficace à gauche et moins efficace à droite.

Solskjaer a déclaré dans son interview d’après-match contre Leicester que « quelque chose doit donner ». Il est sûrement temps de mettre Pogba sur le banc au profit de l’équipe.

Quelque chose doit changer pour que les performances s’améliorent. La saison dernière, Fred et Scott McTominay en tant que duo de milieu de terrain ont travaillé dans une certaine mesure. Cependant, il est temps de donner une chance à Donny Van de Beek et une course soutenue dans l’équipe.

Le Néerlandais n’a disputé que 20 matches de Premier League pendant son séjour à Old Trafford. C’est un joueur qui peut contrôler les matchs, dicter le tempo et c’est un excellent passeur de ballon. C’est ce dont Manchester United a tant besoin.

Solskjaer a déclaré plus tôt cette saison que Van de Beek aurait sa chance. Vous devez vous demander si ce n’est pas maintenant alors quand aura-t-il sa chance ?

Les joueurs doivent également être blâmés

Tous les problèmes de Manchester United ne peuvent pas être attribués uniquement à Solskjaer. Aucun des meilleurs joueurs de Manchester United ne s’est montré régulièrement cette saison.

Bruno Fernandes a été décevant jusqu’à présent. Paul Pogba a disparu contre Leicester, Jadon Sancho a été inefficace depuis son arrivée du Borussia Dortmund, n’ayant pas réussi à frapper le sol en courant.

Harry Maguire a été affreux contre Leicester, mais il doit avoir un peu de mou étant donné qu’il vient tout juste de revenir d’une blessure. Il est facile de dire avec le recul qu’il n’y avait aucun moyen pour que Maguire ait dû commencer. Cela montre à quel point Ole Gunnar Solskjaer a peu de confiance en Eric Bailly.

Jusqu’à présent cette saison, le meilleur joueur de United a été David De Gea. Cela illustre simplement l’étendue des problèmes de Manchester United.

D’une manière ou d’une autre, Solskjaer doit galvaniser ses joueurs et les faire travailler et jouer en équipe. Pour le moment, ils jouent en tant qu’individus.

Si United perd contre Atalanta et Liverpool, l’examen de Solskjaer ne fera que croître. Les propriétaires soutiennent actuellement le Norvégien, comme l’a rapporté David Ornstein de . après la défaite de samedi, mais à un moment donné, si les résultats et les performances ne s’améliorent pas, cette position doit changer.

Il n’y a plus d’excuses, il est temps pour Solskjaer de livrer.

