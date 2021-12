La pression monte sur les blocs d’alimentation du secteur de l’alimentation pour diviser le poste CMD après la conformité de l’ITDC

Alors que le régulateur des marchés des capitaux Sebi avait initialement demandé aux sociétés cotées de séparer les rôles de président et de directeur général/directeur général à partir du 1er avril 2020, il a décidé d’accorder deux ans supplémentaires pour la conformité sur la base des représentations du secteur.

Avec une exigence réglementaire pour les 500 premières entreprises cotées de diviser le poste de président et de directeur général dans moins de quatre mois, la pression monte sur plusieurs PSU, y compris du secteur de l’électricité pour assurer la conformité, en particulier après que l’ITDC géré par l’État s’est conformé à cette suite à la nomination de Sambit Patra en tant que président.

Alors que le régulateur des marchés des capitaux Sebi avait initialement demandé aux sociétés cotées de séparer les rôles de président et de directeur général/directeur général à partir du 1er avril 2020, il a décidé d’accorder deux ans supplémentaires pour la conformité sur la base des représentations du secteur.

Le règlement sera désormais applicable aux 500 premières entités cotées par capitalisation boursière, à compter du 1er avril 2022. À la fin de 2020, seulement 53 % des 500 premières entités cotées avaient respecté cette disposition et les experts estiment que Les PSU doivent agir plus rapidement pour assurer la conformité en raison d’une période relativement plus longue impliquée dans leurs nominations au niveau du conseil, en grande partie en raison de vérifications des antécédents beaucoup plus détaillées et des multiples approbations impliquées dans le processus.

La pression devrait être plus forte pour les PSU du secteur de l’électricité, car la majorité d’entre elles font partie des 500 premières sociétés cotées par capitalisation boursière, qui doivent scinder le poste d’ici le 1er avril 2022. Il s’agit notamment de NTPC, NHPC, PGCIL, REC. , PFC, SJVNL, PTC Inde.

Chez NTPC, Gurdeep Singh occupe le poste de CMD, tandis qu’Abhay Kumar Singh est CMD chez NHPC, Ravinder Singh Dhillon est chez PFC, K Shreekant chez PGCIL, NL Sharma chez SJVNL. Chez PTC India, Rajib K Mishra occupe la charge supplémentaire de CMD, après la démission brutale de Deepak Amitabh de son poste.

La question de la séparation des postes de président et de directeur général/directeur général revêt une plus grande importance à la suite des problèmes de gouvernance signalés dans certaines sociétés du secteur de l’électricité, alors qu’il y a eu des sorties soudaines au niveau du conseil d’administration, entre autres préoccupations.

Pavan K Vijay, fondateur du groupe de conseil juridique et financier Corporate Professionals, a déclaré que les départs soudains de la haute direction de toute entreprise créent un vide qui doit être soigneusement géré.

« Dans le cas de ces entreprises contrôlées par le gouvernement, il est de la plus haute importance d’avoir un cadre de gouvernance solide qui permettrait une transition en douceur sans compromettre le processus et la qualité », a-t-il ajouté.

Lors d’un sommet sur la gouvernance d’entreprise plus tôt cette année, le président de Sebi, Ajay Tyagi, avait déclaré que l’idée sous-jacente de la séparation des deux postes n’était pas d’affaiblir la position du promoteur, mais d’améliorer la gouvernance d’entreprise.

« L’objectif est de fournir une structure de gouvernance meilleure et plus équilibrée en permettant un contrôle plus efficace de la gestion. La séparation des rôles réduira la concentration excessive de l’autorité sur un seul individu, car le fait d’avoir la même personne en tant que président et MD entraîne un conflit d’intérêts », avait-il déclaré.

Globalement également, l’aiguille semble se diriger davantage vers la séparation des postes de président et de directeur général/directeur général. Au Royaume-Uni et en Australie, le débat a basculé en faveur de la séparation des deux postes, tandis que l’Allemagne et les Pays-Bas ont une structure de conseil à deux niveaux, séparant les rôles de conseil et de direction.

L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), l’organisme international de normalisation pour la gouvernance d’entreprise, recommande également que les deux postes soient séparés en tant que bonne pratique de gouvernance. Plus tôt ce mois-ci, lorsque le chef du BJP, Sambit Patra, a été nommé président de l’India Tourism Development Corporation (ITDC), l’ordonnance officielle mentionnait que le Comité des nominations du Cabinet avait approuvé la proposition du ministère du Tourisme de diviser le poste de CMD en deux postes de Président de l’ITDC et directeur général de l’ITDC. L’agent de l’IAS, G Kamala Vardhan Rao, est maintenant directeur général de l’entreprise.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.