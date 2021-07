La pression sur les prix augmente à mesure que l’économie rebondit – WWD

L’économie américaine se réchauffe, reprenant pied après un an et demi de perturbations liées au COVID-19.

Mais c’est peut-être trop une bonne chose.

Les prix de juin sur tous les biens et services ont bondi de 5,4 % par rapport à il y a un an – la plus forte augmentation depuis août 2008, juste avant que la crise financière ne fasse son apparition.

Les prix corrigés des variations saisonnières, en comparant le décalage entre mai et juin, ont augmenté de 0,9%. L’augmentation a été alimentée par un bond de 10,5% des prix des voitures et des camions d’occasion, une hausse de 0,8% des produits alimentaires et une augmentation de 0,7% des vêtements.

La hausse des vêtements le mois dernier est venue de la catégorie des femmes, où les prix ont augmenté de 1,6%, menés par une augmentation de 5% des prix des vêtements et une hausse de 2,1% des vêtements d’extérieur. Les prix des costumes et des pièces séparées ont suivi le rythme de la catégorie dans son ensemble, augmentant de 1,6%, tandis que les prix des sous-vêtements, des maillots de bain et des accessoires ont augmenté de 1,1%.

La Réserve fédérale, qui cherche à contrôler les prix et la croissance de l’économie en ajustant ses taux d’intérêt de référence, a généralement adopté la position selon laquelle les pressions sur les prix dans l’économie sont dues aux perturbations du COVID-19 et sont « transitoires » et devraient s’atténuer. à mesure que la pandémie s’atténue.

Les économistes surveillent de près, cependant, et évaluent comment la Fed relèvera le défi du moment et si elle prendra des mesures pour éviter les augmentations de prix avec des taux d’intérêt plus élevés qui à leur tour refroidiront le marché boursier.

“L’économie évolue très rapidement et les responsables de la Fed veulent toujours fonctionner de manière lente et réfléchie, semblable à ce que nous avons vu dans les années qui ont suivi la crise financière”, a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef chez Amherst Pierpont Securities. « À un moment donné, les décideurs devront se réveiller et reconnaître que nous ne sommes pas en 2013. Les choses évoluent rapidement et le [Fed board that sets interest rates] n’aura pas le temps de passer six mois à préparer les marchés financiers pour chaque étape de la normalisation de la politique monétaire.

Stanley a déclaré: «Je crains que la hausse des coûts de main-d’œuvre qui traverse l’économie ne se répercute largement sur les prix à la consommation. Nous le constatons déjà dans les restaurants et dans les opérations ménagères (bien qu’en baisse de 0,9% en juin, la catégorie avait bondi de plus de 3% en mai). C’est ainsi que « transitoire » peut devenir « persistant ».

Plus de WWD :

Le but de la rémunération des PDG, la mode évolue

L’introduction en bourse de marques authentiques apporte une nouvelle vision à Wall Street

Levi’s se débarrasse de la pandémie avec des ventes et des gains de profit