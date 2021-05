La prétendue date de bal de fin d’année de Ben Wallace est sortie de la menuiserie pour le féliciter z .

La date du bal de promo de Ben Wallace (prétendument) parle. Big Ben va continuer à vivre dans l’histoire de la NBA et il obtient le plus grand honneur de la NBA. Ben Wallace a été sélectionné dans la classe 2021 pour le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Après quelques années passées, Wallace devient le premier membre de l’équipe «Goin ‘to Work» à être sélectionné pour le Hall of Fame.

Wallace a reçu beaucoup de félicitations, mais l’une était plus surprenante que les autres.

Un utilisateur de Twitter lui a souhaité bonne chance, puis a révélé plus tard qu’elle était sa date de bal de fin d’année.

Voir ses tweets ci-dessous:

Ben Wallace et moi-même nous sommes amusés au lycée – Jennifer (@ptajennifer) 16 mai 2021

Mon Dieu, je ne savais pas que tout le monde serait si intéressé par ça Nous sommes allés au bal des finissants ensemble… entre autres 😉 Félicitations pour le Temple de la renommée Ben! – Jennifer (@ptajennifer) 16 mai 2021

On dirait qu’ils se sont beaucoup amusés.

Ce clin d’oeil emoji dit tout.

Alors, est-ce vraiment sa date de bal, ou est-ce juste un autre troll qui aime énerver la foule de Twitter?

Difficile à dire à moins qu’elle n’apporte les reçus. Quoi qu’il en soit, un fil de commentaires super divertissant.

Le Bennifer original vit!

