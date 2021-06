La prétendue dernière lettre d’Anne Boleyn à Henri VIII proclamant l’innocence n’a jamais atteint le roi | Royale | Nouvelles

Anne Boleyn : Jodie Turner-Smith dans la bande-annonce de Channel 5

Anne, la deuxième des six épouses d’Henry, a été exécutée en 1536 pour adultère, haute trahison et inceste, comme le montre avec précision le récent drame de Channel 5, Anne Boleyn. Cependant, les accusations portées contre elle ont été remises en question au fil des siècles, beaucoup pensant que le ministre en chef d’Henry, Thomas Cromwell, les a fabriquées – d’autant plus qu’elle a été accusée d’avoir eu une liaison avec son propre frère. D’autres historiens soulignent que les dates de ses crimes présumés fournies dans son procès rendent impossible pour elle d’avoir commis de tels actes.

Cromwell aurait lutté avec certaines des convictions politiques d’Anne, tandis qu’Henry souhaitait épouser sa maîtresse Jane Seymour dans son désespoir de produire un héritier mâle.

Quatre jours après avoir été emmenée à la Tour de Londres, Anne aurait écrit une lettre sincère à son mari promettant qu’elle était innocente de toute accusation portée contre elle.

Cependant, sur le site theanneboleynfiles.com, l’auteur Claire Ridgway a expliqué que la lettre « aurait été trouvée dans les affaires de Thomas Cromwell, ce qui signifie probablement qu’elle n’est jamais parvenue entre les mains du roi ».

D’autres ont suggéré que la version trouvée en la possession de Cromwell après son exécution en 1540 était une copie, ce qui signifie que l’original avait probablement été détruit.

La lettre dit : « Le mécontentement de Votre Grâce et mon emprisonnement sont des choses si étranges pour moi, que quoi écrire, ou quoi excuser, je suis tout à fait ignorant. »

Il a ajouté qu’Henry envoyait à plusieurs reprises son “ancien ennemi déclaré” pour encourager sa femme à avouer, vraisemblablement Cromwell, mais elle a maintenu qu’elle ne serait jamais “amenée à reconnaître une faute”.

La lettre continue : « Ne laissez aucune fantaisie légère ou mauvais conseil de mes ennemis, retirez-moi votre faveur princière. »

Elle a ajouté qu’elle était « votre épouse la plus dévouée » et lui a rappelé leur fille, la « princesse-bébé » Elizabeth.

Anne a ensuite plaidé pour un “procès légal” où ses “ennemis jurés” ne siégeraient pas en tant qu’accusateurs et juges.

Mais, elle a affirmé que s’il avait déjà décidé que sa femme était coupable sur la base d'”une calomnie infâme”, alors elle espérait que Dieu “pardonnerait votre grand péché” pour son “usage imprudent et cruel de moi”.

Enfin, elle supplia : « Ma dernière et unique demande sera que je ne porte que le fardeau du déplaisir de Votre Grâce, et qu’il ne touche pas les âmes innocentes de ces pauvres messieurs.

Elle a terminé en se déclarant : « Votre épouse la plus loyale et la plus fidèle, Anne Boleyn. »

Cependant, ce dernier moyen a été ignoré; les cinq hommes avec lesquels elle aurait été infidèle ont également été exécutés.

Le mariage d’Anne avec Henry a été déclaré nul et non avenu deux jours avant qu’elle ne soit décapitée avec une épée, plutôt qu’avec une hache commune comme ses prétendus amants.

L’authenticité de la lettre est parfois mise en doute car il est peu probable qu’un prisonnier ait été autorisé à écrire au roi – mais Anne a également été la première reine d’Angleterre à être exécutée, ce qui signifie qu’elle a peut-être obtenu différents privilèges.

Elle était connue pour défier souvent le roi et dire ce qu’elle pensait, allant à l’encontre des attentes des femmes devant les tribunaux à l’époque des Tudor.

Les historiens spéculent également que si Anne avait écrit une telle lettre, elle aurait été interprétée de la même manière – d’autant plus qu’elle croyait initialement qu’Henry serait miséricordieux et lui permettrait de vivre dans un couvent après un divorce.

Anne a été reconnue coupable lors de son procès le 15 mai 1536 et est décédée quatre jours plus tard, à l’âge de 35 ans environ.

Comme le souligne HistoryExtra : « Dans la loi Tudor, les accusés étaient présumés coupables jusqu’à ce que leur innocence soit prouvée (le fardeau de la preuve incombait à l’accusé de prouver son innocence) et les accusés ignoraient souvent les charges exactes et les preuves utilisées contre eux avant le procès. “

Les jurés étaient conscients qu’ils devaient également se ranger du côté du souverain pour éviter toute punition.

Des rapports contemporains du courtisan Tudor, Sir William Kingston, affirment que dans ses dernières heures, Anne avait «beaucoup de joie et de plaisir dans la mort» et semblait en paix avec son sort.

Contrairement au drame de Channel 5 – où l’actrice Jodie Turner-Smith portait du noir pour l’exécution de la reine, Anne aurait porté du rouge, la couleur du martyre pour sa mort.

Henry s’est fiancé à Jane Seymour 24 heures après la mort d’Anne, et ils se sont mariés 11 jours plus tard.

Anne Boleyn de Channel 5 est disponible pour regarder sur My5.