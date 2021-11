La preuve coin les trois accusés de la triple violation de Sant Boi

15/11/2021 à 15h17 CET

JG Albalat

Un faisceau de preuves acculé lundi les trois accusés du viol brutal au tour par tour d’une jeune femme dans un champ de Sant Boi de Llobregat, qui a été récupéré dans une voiture en sortant d’une discothèque à Molins de Rei, les 19 mai 2018 Les restes biologiques trouvés sur le corps et les vêtements de la victime ils pointent directement vers José Miguel VS, Mohamed H. et Jordi C., les trois prévenus, qui n’avaient d’autre choix que de se défendre en s’assurant que le rapports sexuels ils ont été gâtés et ont même déclaré que la fille les avait provoqués. Le parquet a confirmé la demande de peine de 46 ans pour l’un des prévenus et 43 ans pour les deux autres et a porté l’indemnité à 45 000 euros.

La médecine légale rapportée lors de la deuxième session du procès qui s’est tenue au tribunal de Barcelone Quoi trouvé des restes biologiques, y compris du sperme, de deux des accusés, José Miguel V. et Mohamed H., dans différentes parties du corps du plaignant, ainsi que d’autres échantillons non identifiables. En analysant les vêtements de la jeune fille, ils ont trouvé du sang et du sperme de ces deux prévenus, mais aussi du troisième, Jordi C.

Ecchymoses récentes

Deux autres experts ont précisé que la victime avait des marques et des ecchymoses sur les bras correspondant à la pression causée par la tenue de force d’une personne. Leur coloration, précisaient-ils, était bleue, ils étaient « récents ». Le procureur soutient que les prévenus ont violé la jeune fille un par un tandis que les deux autres l’ont attrapée.

Ces mêmes médecins ont offert une autre information révélatrice qui rejoint la version de la victime selon laquelle ils l’ont saisie par les cheveux, après avoir quitté la discothèque Molins, pour la mettre dans le coffre de la voiture. Concrètement, ils ont fait allusion au fait que la jeune femme avait une partie de son cuir chevelu rougi qui, selon eux, révèle que ses cheveux forts avaient été tirés fort avant qu’elle ne se rende à l’hôpital, où elle a été soignée et examinée.

« Une boucle d’oreille a également été arrachée lors de l’assaut& rdquor;, ont assuré les experts, et, en plus, il avait des blessures « défensives ». La victime, ont-ils certifié, a consommé de l’alcool et de la cocaïne cette nuit-là. Une autre preuve de l’accusation est que le signal des téléphones portables de l’accusé a été enregistré à Sant Boi de Llobregat, où l’agression sexuelle présumée a été commise.

La défense

La défense a tenté de montrer par l’intermédiaire d’un expert du parti, c’est-à-dire en votre nom, que les profils des accusés n’étaient pas de délinquants sexuels, même s’il est allé plus loin et a remis en question la version de la victime. « Il ne présente pas de critères de véracité suffisants. Il manquait de concrétion & rdquor;, ont fait valoir les experts. Le président du tribunal a craqué : « De plus en plus médusé par le niveau de l’intervention & rdquor ;. Plus tard, le magistrat a demandé quelle était la méthodologie utilisée et si ces spécialistes avaient interrogé la victime, ce à quoi ils ont répondu que non. Ils se sont uniquement appuyés sur les déclarations écrites.

Dans ce contexte, l’accusé Ils se sont défendus devant le tribunal en avouant avoir eu des relations sexuelles avec la jeune femme, mais qu’ils étaient consensuels. Les trois ont fait une déclaration retracée, dans laquelle ils ont rappelé qu’ils étaient à la discothèque ce soir-là et que l’un d’eux a rencontré la fille. Lorsqu’elle s’est fermée, ils sont montés dans la voiture et lorsqu’ils sont partis, la victime leur a dit qu’il partait avec eux.

Dans le véhicule, selon les prévenus, la jeune fille a commencé à les provoquer avec des baisers et des attouchements. Direction Sant Boi, ont-ils souligné, ils sont passés devant un McDonals, où la fille est allée aux toilettes. Ils ont acheté des hamburgers et ils sont allés au champ ouvert de Sant Boi, là-bas, ils ont reconnu, ils ont eu des relations sexuelles, à leur avis, «consensuelles & rdquor; avec elle, après avoir fait allusion à, « C’était bien, calme, bonnes vibrations, nous étions à l’aise & rdquor ;, ont-ils expliqué. Le fait est qu’elle a été photographiée avec les seins sortis. « Elle nous a demandé de & rdquor ;, a expliqué un prévenu. Ces photographies ont été envoyées par l’un des prévenus aux deux autres.