La preuve qu’Adele et Rich Paul’s Courtside Date Night était un Slam Dunk

AdèleLa dernière tenue de soirée de rendez-vous n’a pas été facile pour nous.

La chanteuse, qui a récemment sorti son nouveau single très attendu, « Easy on Me », a été aperçue au Stapes Center de Los Angeles le mardi 19 octobre pour regarder un match de basket avec son petit ami, agent sportif Paul riche.

Pour la confrontation entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors, Adele a été photographiée dans un look de costume en cuir marron surmonté d’un manteau monogrammé Louis Vuitton et de talons assortis. Poussant la coordination un peu plus loin, elle avait également un sac à main assorti à portée de main pour compléter l’ensemble ultrachic.

Rich était assis à côté d’elle sur la touche, portant une veste en velours zippée sur un col roulé et un pantalon noirs.