La preuve que Cindy Crawford et Kaia Gerber sont le duo le plus stylé de la mode

Comme dit le proverbe, la pomme ne tombe pas loin de l’arbre.

Il ne fait aucun doute que Cindy Crawford est une véritable star dans le monde des mannequins et de la mode depuis des décennies. Ses fabuleuses séances de photos pour les magazines et ses styles époustouflants sur les podiums ont fait d’elle une célébrité internationale. Et comme beaucoup le savent maintenant, sa fille Kaia gerber suit ses traces.

Ces dernières années, Kaia, qui fête ses 20 ans le 3 septembre, a participé à des défilés à la Fashion Week de New York, à la Fashion Week de Londres et à la Fashion Week de Paris. Et pourtant, elle a encore le temps d’assister à des événements caritatifs et à des matchs de basket avec son père Randée Gerber.

“C’était une bonne chose qu’elle ne puisse pas travailler sur la piste avant l’âge de 16 ans. Il y a des lois à ce sujet. Après cela, je ne pouvais plus vraiment la retenir”, avait précédemment partagé Cindy avec PorterEdit. “Vous espérez que tous les conseils, orientations et modèles de rôle que vous avez donnés seront valables. C’est l’étape de la parentalité lorsque vous pensez : ‘OK, j’espère que vous pouvez voler !'”

Et mon garçon, ce duo mère-fille a-t-il volé !