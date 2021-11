La preuve que la Bromance de Channing Tatum et Adam Levine est plus forte que jamais

Vive l’amitié !

C’est exactement ce que Adam Levine fait quand lui et sa femme, Behati Prinsloo, a organisé une célébration pour sa nouvelle marque de tequila Calirosa le jeudi 18 novembre à Ysabel à Los Angeles. Le couple, qui s’est marié en 2014, était entouré de leurs amis alors qu’ils portaient un toast à leur dernier effort.

L’un des visages familiers aperçus lors de la soirée intime ? Channing tatum. Une source a dit à E! News que la star de Magic Mike avait assisté à la soirée intime « pour soutenir Adam ».

« Ils discutaient et traînaient à la fête pendant un temps décent », a déclaré l’initié. « On aurait dit qu’ils se rattrapaient et Channing avait l’air super excité de voir Adam et de traîner avec lui. »

Autres stars notables sur la liste des invités incluses Stella Maxwell, Phoebe Tonkin, Charlotte Laurent, Sarah Wright Olsen et Liza Owen. Bien que Channing soit « venu en solo » et soit arrivé sans sa petite amie Zoé Kravitz à ses côtés, la source note que l’acteur « avait l’air d’être de bonne humeur » alors qu’il se mêlait à Adam et Behati.