la preuve que le machisme n’est pas exclusif au reggaeton

Avec la montée du reggaeton fait par les hommes, l’inquiétude sociale s’est propagée pour le machisme qui imprégnait une bonne partie de ses paroles. Maluma, Daddy Yankee ou encore Bad Bunny, désormais applaudis par des féministes de renom, signent ou ont signé des chansons pleines d’enseignements, d’expressions et/ou de comportements sexistes, mettant la société au centre de la nécessité pour les jeunes qui l’écoutent d’y réfléchir. .

Cependant, peut-être parce que beaucoup d’entre eux étaient en anglais ou n’avaient pas de chorégraphies aussi sensuelles que perreo, il y a eu tout au long de l’histoire beaucoup plus de manifestations machos en dehors du reggaeton. Ce n’est pas une surprise dans le domaine de l’art en général, puisqu’il suffit de regarder avec les yeux du présent certains films ou de relire certaines œuvres littéraires pour repérer rapidement un discours qui aujourd’hui nous grince.

Dans ce contexte, un tweeter a publié une image qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Dans le mème que vous avez utilisé dans votre tweet, vous pouvez lire que “Si vous retirez la musique d’une chanson de reggaeton, vous avez un homme qui vous harcèle sexuellement”, une phrase que c’est nous qui interrogerons :

Mais il l’a remis en question chercheuse féministe Ana Amigo, qui a tissé un fil dans lequel il a pointé des fragments de paroles d’autres styles et chanteurs au-delà du reggaeton qui sont également saupoudrés de machisme, comme c’est le cas avec les Beatles ou encore Los clowns de la tele :

De même, il a répertorié les paroles du rappeur Eminem, Luis Miguel, El Canto del Loco, Loquillo, Sabina ou The Police, mais aussi de femmes comme Shakira ou Jennifer López et même dans le genre des chansons pour enfants que nous avons répété toute notre vie sans penser que nous perpétuons des messages inappropriés pour éduquer les enfants :

Luis Miguel : “Tu pars parce que je veux que tu partes. Au moment que je veux, je t’arrêterai. Je sais que tu as besoin de mon amour. Parce que tu le veux ou non, je suis ton propriétaire”

El Canto del Loco : “Avec toi, je suis tout avec toi

J’ai besoin de toi et je ne peux plus vivre sans toi “

29 août 2021