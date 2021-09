La prévente CoinxPad débutera le 25 septembre

CoinxPad est fier d’annoncer le lancement de la prévente de sa plateforme qui débutera le 25 septembre. La plate-forme comprend la première rampe de lancement multi-chaînes CEX / DEX Initial Offering (IDO). A ce titre, la plateforme espère dynamiser les jeunes projets qui souhaitent lancer leurs tokens, lever des fonds et générer des liquidités.

Être un investisseur précoce est un bonus supplémentaire pour vous, car vous accédez à de nouveaux jetons avant leur cotation sur d’autres bourses. Malgré ses revenus, elle accompagne tous types d’investisseurs pour participer à des projets prometteurs qui sont lancés sur sa rampe de lancement DEX. La rampe de lancement promet un engagement équitable sur sa plateforme, donnant à chaque participant la même opportunité de faire partie du processus.

La rampe de lancement DEX peut prendre en charge des projets basés sur Ethereum, Polkadot, Binance Smart Chain, Okexchain, Polygon, pour n’en nommer que quelques-uns.

Rejoignez la prévente CoinxPad sur Unicrypt

CoinxPad distribuera son token natif, $ CXPAD, lors de sa prochaine prévente. La pièce CoinxPad est un jeton BEP-20, que la plateforme a décidé d’éviter les frais de gaz élevés impliqués dans le réseau Ethereum.

La prévente CoinxPad sera lancée exclusivement sur Unicrypt et sera la seule dont elle disposera. Sur ses 100 milliards de pièces CoinxPad en circulation, la plateforme en consacre 50 milliards à la prévente. Vous pouvez acheter $ CXPAD dès la prévente en utilisant WBNB ou BNB.

La distribution des 50% restants des pièces sera :

22,1 % pour la liquidité 13 % à brûler 5 % pour le développement 5 % pour l’innovation et la recherche 2 % pour les partenariats et les lancements aériens 0,9 % pour couvrir les frais Unicrypt

Comme c’est la norme, la prévente sera réduite en trois phases : tour 0, 1 et 2. Au tour 0, 1/3 du hardcap de prévente peut être vendu avant le début de la vente par les utilisateurs désireux de graver UNCL. Le premier tour se déroule en deux heures, et les seuls participants sont titulaires de l’UNCL ou de l’UNCX. Vous aurez besoin d’un minimum de 3 UNCX ou 50 UNCL dans votre portefeuille réseau BSC.

Le deuxième tour sera ouvert à tous jusqu’à ce que vous atteigniez la limite maximale ou lorsque les jetons seront épuisés. Tous les utilisateurs impliqués dans la prévente recevront leurs pièces $ CXPAD plus tard, disponibles sur la page de prévente Unicrypt.

Gagnez la confiance des clients

CoinxPad reconnaît les problèmes qui obscurcissent l’espace de financement participatif. Cependant, il a exprimé aux utilisateurs qu’il ne renoncerait pas à la propriété de son contrat intelligent. Malgré l’utilisation constante de la méthode pour éviter les fraudes sur Binance Smart Chain, la plateforme a confirmé son inefficacité à débarrasser l’espace des arnaques.

Cependant, il a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que les investisseurs font confiance à la plateforme. Conformément à sa vision, la plateforme cherche à fournir un environnement sûr pour les projets et les investisseurs. Solidproof est la société à l’origine du certificat KYC et des audits de contrats intelligents de la plate-forme. Dans ce cas, vous vous assurez que votre écosystème est sûr pour tous vos utilisateurs.

De plus, il garantit que tous les projets souhaitant être répertoriés sur CoinxPad subissent un processus de vérification « EDM ». Cela signifie que la plateforme évalue l’expérience de l’équipe du projet, le plan et le temps de développement et la stratégie marketing du projet.

Plus tard, si le projet répond aux critères établis, il pourra apparaître sur la rampe de lancement. Une mesure supplémentaire pour protéger les fonds des investisseurs consiste à verrouiller la plupart des liquidités obtenues sur la plate-forme d’Unicrypt.

Une plateforme enrichissante pour les détenteurs de CoinxPad

Alors que CoinxPad espère gagner en popularité avec le lancement de plus de projets sur la plateforme, il espère agrandir sa communauté de détenteurs de $ CXPAD ; La plateforme versera 5% de tous les frais de transaction aux détenteurs de $ CXPAD.

En particulier, vous ne serez éligible au paiement USDT que si vous possédez 200 000 CXPAD ou plus. Pour une participation fluide, vous distribuez l’USDT toutes les 60 minutes et envoyez le montant directement dans votre portefeuille. De plus, la plateforme consacre 2% des frais de transaction à la commercialisation de ses services, moteur de sa croissance.

Un autre événement passionnant à venir pour les détenteurs de $ CXPAD est la promotion des parachutages et des récompenses. Vous pouvez suivre votre chaîne Telegram en anglais ou en chinois pour plus de détails sur le largage et plus encore. N’oubliez pas, chargez votre portefeuille BSC et préparez-vous aux opportunités passionnantes pendant la pré-vente.