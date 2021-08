La prévente publique de Chipz est là ! Obtenez des NFT gratuits ! ⋆ Crypto nouveaux médias

Chipz ajoute du frisson à sa fanfare déjà prometteuse de paris décentralisés grâce à sa prévente publique récemment lancée. Mieux encore, contrairement à la plupart des préventes publiques, où il s’agit d’atteindre les objectifs de collecte de fonds, la prévente publique récompensera les premiers participants Chipz avec des NFT. Voici ce que vous devez savoir sur la prévente publique Chipz.

Nous savons tous que les NFT sont devenus un moyen de gagner de l’argent fou en très peu de temps. Mais, plus encore, les NFT sont un concept intéressant pour quiconque s’intéresse aux objets de collection de jeux.

Chipz offrira un NFT d’une valeur de 5 000 $ à un participant chanceux. En outre, le NFT pourra être utilisé sur le nouveau marché NFT de Chipz pour le chipz.drive, qui devrait être mis en ligne en août.

L’heureux gagnant NFT peut choisir de parier avec le jeton sur le marché chipz drive.io ou d’encaisser le jeton CHPZ.

Vous souhaitez profiter de cette nouvelle perspective ? La bonne nouvelle est que toute personne participant à la prévente publique est éligible pour la récompense. En tant que participant, tout ce que vous avez à faire est de tweeter « Obtenez votre Chipz sur mychipz.io » et de fournir votre adresse de portefeuille.

Le marché NFT fournira une autre dimension passionnante à la plate-forme Chipz.

Ici, vous pourrez acheter une voiture de course NFT parmi les trois niveaux de voitures, la personnaliser à votre guise, la piloter sur chipz.drive et placer un pari dessus. De plus, les détenteurs de CHPZ sans voiture de course NFT peuvent toujours utiliser leur CHPZ pour parier sur des courses sur chipz.drive.

En tant que titulaire du CHPZ, vous le ferez ;

Accédez au marché NFT où vous pouvez acheter des NFT, piloter votre voiture personnalisée sur chipz.drive et, mieux encore, gagner des retours en plaçant des paris sur la course. Être capable de gérer un bookmaker décentralisé. Chipz vous permet de devenir bookmaker à seulement 30 $ pour le trimestre ou 60 $ par an et d’héberger autant de clients que possible – se compare avantageusement aux autres paris sportifs qui facturent 12 $ par personne et par semaine. Récupérez 3% sur votre pari placé. Faites partie d’une communauté de développeurs et de conseillers blockchain cherchant à révolutionner l’industrie du jeu.

La prévente publique se terminera le 6 août, le même jour où Chipz sera mis en ligne à 0,05 $ par jeton sur Uniswap.

