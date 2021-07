La prévision de l’indicateur Bitcoin appelle à 46 000 $, de nouveaux sommets historiques possibles Crypto new media

Le prix du bitcoin comme un éclair a grimpé de plus de 5 000 $ au cours des 48 à 72 dernières heures, et les prévisions sont passées de nuageuses avec une possibilité de baisse à des jours beaucoup plus ensoleillés pour les taureaux à venir.

En fait, un indicateur technique pointe à au moins 46 000 $ à partir d’ici et montre qu’il y a très peu de résistance au-dessus de cette gauche empêchant Bitcoin de continuer à établir de nouveaux sommets historiques.

L’action actuelle sur les prix du marché de la crypto « En bref »

Lorsque les marchés évoluent latéralement pendant une période prolongée, il peut être difficile de dire dans quelle direction l’actif se dirigera une fois que la fourchette sera finalement cassée. Ajoutez un actif spéculatif comme Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies dans le mélange, et même l’action latérale des prix peut ressembler à des montagnes russes d’émotions.

Après une baisse effrayante, toute personne qui a réussi à rester sur cette course volatile pourrait être prête à grimper vers de nouveaux sommets, selon un outil de prévision du marché.

L’outil, créé par le journaliste Goichi Hosoda, s’appelle Ichimoku Kinko Hyo – ce qui se traduit vaguement en japonais par « un coup d’œil sur un graphique en équilibre ».

L’outil à l’apparence extrêmement occupée est équipé d’une variété de durées – certaines en retard, d’autres en avance et d’autres en mouvement parallèlement à l’action des prix.

La prochaine cible est le Kijun-sen à 46 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Le graphique hebdomadaire des prix du Bitcoin a clôturé au-dessus du Tenkan-sen pour la première fois depuis sa perte en avril en tant que support, ce qui suggère que le prochain arrêt est le Kijun-sen ou la ligne de base – qui se situe à environ 46 000 $.

Pourquoi les prévisions Bitcoin indiquent que de nouveaux sommets sont possibles

Les cas antérieurs où la crypto-monnaie la plus élevée par capitalisation boursière a retesté le niveau clé ont entraîné un rejet, cependant, à chaque fois dans le passé, il y avait eu une résistance au marché baissier à gérer.

Avec le prix du Bitcoin au-dessus du nuage toujours sur des délais hebdomadaires, si l’action des prix peut récupérer le Kijun-sen ensuite, il n’y a presque plus de résistance au-dessus. Il y a une certaine résistance selon la durée de Chikou – ou une durée de retard d’environ 60 000 $, mais au-delà de ce point, il n’y a rien d’autre qu’un ciel dégagé pour Bitcoin.

Le Tenkan-sen et le Kijun-sen sont les deux outils les plus importants de l’Ichimoku. Non seulement ils peuvent agir comme support et résistance pour l’action des prix, mais si le Tenkan-sen est au-dessus du Kijun-sen, alors l’actif est considéré comme haussier.

La clôture au-dessus du Tenkan-sen devrait conduire à de nouveaux sommets | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Sur des délais encore plus longs, le prix du Bitcoin se maintient très bien au-dessus du Kijun-sen et est pressé contre la résistance Tenkan-sen. Une clôture au-dessus du niveau ne laisserait rien d’autre qu’un graphique cryptographique haussier, avec une résistance limitée et rien d’autre que la découverte des prix à venir.

Est-ce la prochaine étape pour Bitcoin ?

Image en vedette d’iStockPhoto, graphiques de TradingView.com