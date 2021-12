La prévision du cours de l’action EVGO à 20 $ est en fait un euphémisme

À l’heure actuelle, à la lumière du projet de loi américain sur les infrastructures récemment adopté, vous ne devriez pas avoir besoin d’être convaincu que la révolution des véhicules électriques est en marche. C’est une affaire conclue à ce stade, et le fabricant de la station de charge EVgo (NASDAQ :EVGO) se veut un acteur majeur de cette révolution. Alors, le stock d’EVGO pourrait-il être prêt pour un grand déménagement?

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Comme nous le verrons, un analyste de grande banque semble croire que le titre est prêt à courir. Bien que les investisseurs ne devraient pas fonder leurs transactions sur la prédiction d’un expert, cela ne peut pas faire de mal d’entendre ce qu’un analyste respecté a à dire.

Certes, la concurrence s’intensifie à mesure que le marché des ports de recharge pour véhicules électriques devient un domaine encombré. La question à un milliard de dollars est donc la suivante : qu’est-ce qui distingue EVgo des autres ?

D’une part, l’entreprise a un certain nombre de partenariats à valeur ajoutée. En outre, comme EVgo développe rapidement son réseau de bornes de recharge, l’entreprise devient une menace sérieuse pour la concurrence.

Un regard plus attentif sur le stock d’EVGO

L’action EVGO a fait ses débuts le 2 juillet 2021, ouvrant sa première séance de bourse à 15 $.

Ce fut une course cahoteuse après cela, malheureusement. Le 20 septembre, le cours de l’action avait déjà baissé à 7 $ et avait changé.

Ensuite, un miracle moderne s’est produit lorsque l’action EVGO a grimpé de manière inattendue à environ 20 $ en novembre. Restez à l’écoute, car ce prix redeviendra important.

Récemment, les vendeurs ont pris le contrôle du stock, l’envoyant à 12 $. Ne soyez pas surpris si la volatilité persiste jusqu’à la fin de l’année et au début de 2022. Il est encore trop tôt pour établir des niveaux de soutien significatifs, bien que tout proche de 10 $ devrait être un prix attrayant pour les investisseurs potentiels.

Offres et plus d’offres

La facture d’infrastructure était un gros problème pour le marché de la recharge des véhicules électriques, mais ce n’était pas le seul gros problème en 2021.

Il n’y a pas si longtemps, le contributeur d’InvestorPlace, Larry Ramer, a résumé une paire de transactions importantes conclues par EVgo. Pour avoir le scoop complet, je vous invite à lire cet article.

Pour une version abrégée, je commencerai par la collaboration d’EVgo avec General Motors (NYSE :DG). S’appuyant sur un accord précédent, les deux sociétés prévoient désormais de développer un réseau de 2 750 bornes de recharge jusqu’en 2025. Avec cela, General Motors et EVgo étendront la portée géographique de cette construction de 40 marchés métropolitains à 52.

Ensuite, EVgo a dévoilé une extension de son programme de recharge EV pour les conducteurs de covoiturage sur Uber (NYSE :UBER) Plate-forme. Les conducteurs utilisant Uber continueront de pouvoir accéder aux tarifs des membres d’EVgo sans aucun frais mensuel. De plus, les conducteurs avec le statut Uber Pro Gold, Platinum ou Diamond bénéficieront de tarifs EVgo Plus encore plus bas.

Une étape importante et la route vers 20 $

Au cas où tout cela ne suffirait pas à vous convaincre, EVgo vient également de conclure un accord très important dans la Mecque américaine des véhicules électriques : la Californie.

Apparemment, EVgo a été sélectionné par l’État de Californie pour une proposition de subvention de 1,7 million de dollars pour construire 38 bornes de recharge, dont 18 bornes de recharge sur un grand site à Los Angeles.

Il n’est donc pas étonnant que l’analyste de JPMorgan Bill Peterson ait cité des « partenariats attrayants et croissants » lorsqu’il a lancé la couverture d’EVgo avec une cote de « surpondération » et un objectif de prix de 20 $. Peterson considère EVgo comme un leader dans le domaine des véhicules électriques à recharge rapide. Il est difficile de discuter avec lui, car l’entreprise compte actuellement plus de 800 points de recharge rapide.

Apparemment, plus de 130 millions de personnes aux États-Unis et plus de 80 % des Californiens vivent à moins de 10 milles d’un chargeur rapide EVgo.

De toute évidence, le réseau de ports de charge de l’entreprise se développe rapidement. Et assez tôt, davantage d’analystes de Wall Street devraient en venir à apprécier la proposition de valeur d’EVgo.

La ligne de fond

Il faut plus de temps avant qu’une fourchette de prix significative puisse être établie pour l’action EVGO.

Néanmoins, 20 $ semble être un objectif de prix raisonnable. Il est indéniable qu’EVgo a « des partenariats attrayants et croissants », comme l’a dit Peterson.

Et bien sûr, le projet de loi sur les infrastructures devrait fournir un vent arrière supplémentaire. Ainsi, même dans un marché de plus en plus encombré des bornes de recharge pour VE, il devrait y avoir beaucoup de place pour que EVgo se développe.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.