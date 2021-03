La primaire du Sénat de l’Ohio est une course pour voir quel républicain est le plus trompeur

La course pour occuper le siège du Sénat du sénateur républicain de l’Ohio, Rob Portman, à la retraite, comprend actuellement un candidat non officiel et deux candidats officiels: une personne flirtant avec les théories du complot à la QAnon, une personne dont le compte Twitter a été récemment suspendu en raison de tweets sectaires et une troisième personne qui est appelant à la démission du représentant Anthony Gonzalez (R-OH) simplement parce qu’il a voté pour destituer le président de l’époque Trump.

Si cette primaire sert de fenêtre sur ce à quoi le Parti républicain ressemblera à l’approche de la mi-mandat de 2022, ce n’est pas une belle image – et dominée par la politique de division et de conspiration favorisée par Trump. D’autres courses à mi-parcours sont encore en train de prendre forme, mais en Ohio, il devient clair que l’emprise de Trump sur le parti est plus ferme que jamais.

Portman a annoncé sa retraite à la fin du mois de janvier, affirmant que «il était de plus en plus difficile de sortir de l’impasse partisane et de faire des progrès sur la politique de fond, et cela a contribué à ma décision.» Il a fait de son mieux pour éviter de parler de Trump pendant le deuxième de ses deux mandats au Sénat, allant jusqu’à affirmer qu’il n’avait pas lu ses tweets incendiaires lors de ses apparitions à la télévision nationale.

Bien qu’il ne soit jamais exactement un allié de Trump, Portman soutenait largement le programme de l’ancien président, bien qu’il ait légèrement critiqué les efforts de Trump pour renverser les résultats des élections.

Portman a fait de son mieux pour prétendre que Trump n’existait pas, mais les candidats qui se présentent pour être son successeur utilisent la stratégie inverse: la course pour occuper son siège ressemble de plus en plus à un concours pour voir quel candidat peut le plus parler de Trump.

JD Vance est devenu Tucker Carlson

Le personnage curieux de QAnon dans la course est JD Vance, auteur du mémoire à succès Hillbilly Elegy, qui a été publié en juin 2016 et a été «loué par certaines publications comme une clé squelette du Trumpisme», comme ma collègue Alissa Wilkinson l’a récemment dit. sa critique de l’adaptation cinématographique du livre.

Hillbilly Elegy a détaillé le milieu culturel dans lequel le soutien à un démagogue populiste comme Trump pourrait prospérer. Mais Vance n’a pas essayé de cacher le fait qu’il n’était pas un fan de Trump pendant la campagne de 2016, en disant: «Je ne peux pas digérer Trump. Je pense qu’il est nocif et qu’il mène la classe ouvrière blanche dans un endroit très sombre.

Mais maintenant que Trump a rendu presque impossible de fonctionner dans la politique républicaine sans un soutien indéfectible à son égard – un sondage récent indique qu’une majorité de républicains le soutiendrait dans une hypothétique primaire républicaine 2024 – Vance, 36 ans, chante un air différent.

Ces derniers mois, Vance a retweeté avec approbation des personnalités comme Donald Trump Jr. et Dinesh D’Souza; fait des interviews de softball avec Tucker Carlson et l’ancien fonctionnaire d’extrême droite de l’administration Trump, Seb Gorka; a tweeté des attaques à la Trump contre les médias (par exemple en demandant: «Pourquoi tant de membres de la presse sont-ils si incroyables?»); et a promu une théorie du complot inspirée de QAnon en suggérant qu’un groupe de cas d’inconduite sexuelle non liés est la preuve d’une cabale.

« Quelqu’un aurait dû interroger Jeffrey Epstein, John Weaver ou Leon Black à propos de la FOLLE CONSPIRATION que de nombreuses personnes puissantes étaient des prédateurs ciblant les enfants », a tweeté Vance le 11 février.

Quelqu’un aurait dû interroger Jeffrey Epstein, John Weaver ou Leon Black à propos de la FOLLE CONSPIRATION que de nombreuses personnes puissantes étaient des prédateurs ciblant les enfants. – JD Vance (@ JDVance1) 12 février 2021

Dans la mesure où Vance a exprimé son intérêt pour la politique, sa plate-forme s’est largement centrée sur le restrictionnisme en matière d’immigration, se plaignant du bannissement de Trump de Facebook et Twitter, dénonçant l’hypocrisie libérale présumée et essayant de se débarrasser des problèmes de guerre de la culture Trumpiste comme le annulation supposée du Dr Seuss.

eBay supprime toutes les annonces des six livres de Dr. Seuss annulés Juste une journée normale dans notre pays totalement libre et sain https://t.co/NlOaHciyjh – JD Vance (@ JDVance1) 4 mars 2021

En bref, Vance est devenu Tucker Carlson.

Vance n’est pas encore officiellement entré dans la course au Sénat de l’Ohio, mais il a déjà un super PAC qui le soutient appelé Protect Ohio Values ​​qui a récemment reçu 10 millions de dollars de l’entrepreneur technologique Peter Thiel.

La marque de Trumpisme de Vance n’est pas nécessairement aussi frappante que celle des deux autres candidats de la course – bien qu’il n’ait publié que 98 tweets, un seul d’entre eux mentionne Trump par son nom. Mais son pédalage doux des théories du complot, son adhésion aux théoriciens du complot, sa concentration sur la division avec les griefs de la guerre culturelle et les attaques contre les «élites» (malgré ses antécédents à la Yale Law School) indiquent les réserves qu’il avait autrefois à propos du Trumpisme. bord de la route.

Les deux autres candidats travaillent encore plus dur pour l’aval de Trump

Les deux candidats qui ont officiellement lancé des campagnes pour remplacer Portman sont l’ancien trésorier de l’Ohio Josh Mandel et l’ancienne présidente du GOP de l’Ohio, Jane Timken. Et, comme Vance, aucun d’eux ne s’est vraiment baigné dans la gloire jusqu’à présent.

Le compte Twitter de Mandel a récemment été restreint pour «conduite haineuse», comme l’explique le Cincinnati Enquirer:

Le compte de Mandel a créé un sondage [on March 18] sur le type de «illégaux» qui commettraient le plus de crimes, de «terroristes musulmans» ou de «gangbangers mexicains». Sa campagne a ensuite révélé que le compte avait été temporairement suspendu pendant 12 heures pour avoir enfreint les politiques de Twitter en matière de «conduite haineuse».

Alors que le tweet de Mandel était raciste à plusieurs égards, il est impénitent. Après que son compte n’ait pas été restreint, il a publié un tweet affirmant: «Tout comme le président Trump, j’ai été annulé par @twitter @jack hier.»

« Je porte ceci comme un insigne d’honneur alors que les voyous et les élites de Big Tech ciblent ceux dont ils ont le plus peur », a-t-il ajouté. «Notre mouvement de conservateurs constitutionnels et de guerriers Trump ne sera pas réduit au silence.»

Tout comme le président Trump, j’ai été annulé par @twitter @jack hier. Je porte cela comme un insigne d’honneur alors que les voyous et les élites de la Big Tech ciblent ceux dont ils ont le plus peur. Notre mouvement de conservateurs constitutionnels et de guerriers Trump ne sera pas réduit au silence: pic.twitter.com/SxHlgmq2xf – Josh Mandel (@JoshMandelOhio) 19 mars 2021

Au-delà du sectarisme à la Trump, la plate-forme de Mandel semble en grande partie être qu’il aime Trump plus que quiconque. Sa biographie sur Twitter se vante d’être le «premier fonctionnaire de l’État de l’Ohio à soutenir le président Trump». Lorsqu’il a officiellement lancé sa campagne le 10 février, il a déclaré qu’il «se rendait à Washington pour se battre pour le programme America First du président Trump».

Sillonnez l’Ohio aujourd’hui et j’adore voir tous les drapeaux Trump encore flotter FIÈREMENT! Nous ne reculerons jamais et nous n’abandonnerons jamais. L’Amérique d’abord! – Josh Mandel (@JoshMandelOhio) 20 mars 2021

Mais toutes ces louanges sur Trump n’ont apparemment pas suffi à donner à Mandel la pole position pour l’approbation de Trump. Cette distinction appartiendrait à Timken, que Trump voulait approuver avant d’en être écarté à la fin du mois dernier au motif que cela serait prématuré, selon Axios.

Timken a fait la une des journaux il y a quelques semaines pour avoir appelé son membre du Congrès, le représentant Anthony Gonzalez, à démissionner. Gonzalez était l’un des 10 républicains de la Chambre à voter pour la destitution de Trump.

« Le président Trump est le chef de notre parti et nous devons avoir des dirigeants conservateurs engagés dans l’équipe si nous voulons garder l’Ohio rouge et reconquérir les majorités à la Chambre et au Sénat américains en 2022 », a déclaré Timken dans un communiqué. «Gonzalez devrait donner la priorité à ses électeurs et au Parti républicain en démissionnant du Congrès.»

Mais Timken a donné des commentaires très différents sur Gonzalez avant d’annoncer sa campagne en février, avec ses remarques ultérieures apparemment une indication de ce qu’elle pense qu’il faudra pour gagner la course.

S’adressant à Cleveland.com, Timken a fait l’éloge de Gonzalez, le décrivant comme «un législateur très efficace» et «une très bonne personne». Cette interview a été menée après le vote de destitution, donc la seule chose qui a changé entre cette date et la déclaration que Timken a publiée pour demander la démission de Gonzalez est qu’elle a annoncé qu’elle se présentait aux élections.

La course de l’Ohio se déroule exactement comme Trump le souhaite

La perte décisive de Trump en novembre contre Biden et la campagne qui a suivi pour renverser le résultat – un effort mis en lumière par l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain – ont fourni au Parti républicain sa dernière occasion de tourner la page du Trumpisme. Mais, comme cela a été le cas à plusieurs reprises depuis que Trump a remporté la primaire républicaine en 2016, le parti a refusé de l’accepter.

Au total, 17 républicains à la Chambre et au Sénat ont voté pour la destitution ou la destitution de Trump en relation avec l’insurrection. Mais ces républicains ont été rapidement ostracisés de la faction MAGA plus puissante du parti. Par exemple, le représentant loyaliste de Trump Matt Gaetz (R-FL) s’est rendu au Wyoming pour prononcer un discours dénonçant la présidente de la conférence républicaine de la Chambre, Liz Cheney (WY) pour son oui à la destitution, et Trump a dénoncé les républicains qui ont voté contre lui par son nom sous les applaudissements. lors de son discours de février à la Conférence d’action politique conservatrice, qui s’est doublée d’un week-end de célébration de tout ce qui concerne Trump.

Trump met Mitt Romney, «Little Ben Sasse», Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Pat Tomney et tous les républicains de la Chambre qui ont voté pour sa destitution sur l’explosion par son nom – concluant avec Liz Cheney pic.twitter. com / Me5JvoIslq – Aaron Rupar (@atrupar) 28 février 2021

C’est plus que de la rhétorique. Trump tente une prise de contrôle hostile du GOP en demandant à ses partisans de lui faire un don au lieu du Comité national républicain (RNC) et d’autres groupes républicains de premier plan. Il a également précisé qu’il pense que les «RINOS» (républicains de nom uniquement) comme Gonzalez qui a soutenu sa destitution devraient être purgés du parti.

Et Trump a déjà approuvé la candidature de Max Miller, un ancien collaborateur de la Maison Blanche qui dirige Gonzalez.

C’est en partie une histoire sur l’Ohio, mais surtout sur le Parti républicain

L’Ohio est traditionnellement considéré comme un État violet et bellwether, mais sa tendance est de plus en plus rouge depuis 2012, lorsque le président de l’époque, Barack Obama, a remporté l’État avec une faible majorité.

En 2016, Trump y a facilement gagné, battant Hillary Clinton de plus de 8 points de pourcentage. Mais la marge de Trump semblait carrément mince par rapport à celle de Portman, qui a été réélue de plus de 20 points de pourcentage par rapport à l’ancien gouvernement démocrate. Ted Strickland. Trump a de nouveau porté l’Ohio facilement en novembre dernier, battant Biden à peu près avec la même marge qu’il avait battu Clinton quatre ans plus tôt.

Cela ne veut pas dire que les démocrates ne peuvent plus gagner en Ohio. L’autre sénateur américain de l’État, le sénateur démocrate Sherrod Brown, a été réélu pour son troisième mandat en 2018 contre l’ancien représentant. Jim Renacci par une marge confortable d’environ 7 points de pourcentage. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, quiconque l’emportera dans la primaire républicaine – en particulier s’il a la bénédiction de Trump – sera probablement le favori pour occuper le siège de Portman.

En fin de compte, cependant, l’histoire de la primaire pour remplacer Portman concerne plus la direction du Parti républicain que l’Ohio. La question déterminante de la course est Trump: à quel point un candidat le soutient, s’il les a approuvés et à quel point ils sont comme lui. Perdre la réélection et présider la perte par le GOP des deux chambres du Congrès n’a pas suffi à ébranler son emprise sur le parti.