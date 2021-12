La prime brute émise de l’assurance maladie Aditya Birla bondit de 39 pc à Rs 764 cr au premier semestre de l’exercice 22

Aditya Birla Health Insurance Co. Limited. (ABHICL), la filiale d’assurance maladie d’Aditya Birla Capital Limited (ABCL), a terminé cinq ans avec une prime brute émise (GWP) de Rs 764 crore au premier semestre de l’exercice 22, a indiqué l’assureur dans un communiqué.

Aditya Birla Health Insurance Co. Limited. (ABHICL), la filiale d’assurance maladie d’Aditya Birla Capital Limited (ABCL), a terminé cinq ans avec une prime brute émise (GWP) de Rs 764 crore au premier semestre de l’exercice 22, a indiqué l’assureur dans un communiqué. Il avait enregistré une prime brute écrite de Rs 550 crore au cours de la première moitié du dernier exercice.

27e entreprise à entrer dans l’assurance maladie, un secteur synonyme de mediclaim, ABHICL est le plus jeune et l’un des acteurs de l’assurance maladie autonome à la croissance la plus rapide, a-t-il ajouté.

Parlant de l’achèvement du voyage de cinq ans, Mayank Bathwal, PDG d’Aditya Birla Health Insurance, a déclaré au début que la société souhaitait créer quelque chose qui différencierait le secteur et maintiendrait les clients au centre.

« Cela nous a fait mettre la santé au cœur de l’assurance maladie. Plus qu’un assureur qui aide les clients à surmonter les problèmes de santé, nous avons vu notre rôle en tant que partenaire dans le cheminement de nos clients vers un être en bonne santé », a déclaré Bathwal.

Pour élargir l’accès aux clients potentiels, ABHICL a suivi un modèle de distribution multicanal à travers l’agence, le courtage, la bancassurance, les canaux de marketing numérique et direct depuis sa création et est devenu un solide réseau de plus de 9 000 hôpitaux de réseau dans plus de 2 800 villes en Inde.

La société a agressivement augmenté son nombre d’agents dans la rue, le nombre d’agents étant passé à plus de 51 120, a déclaré l’assureur. L’assureur-maladie a déclaré avoir payé plus de 3 lakh réclamations totalisant plus de Rs 1 500 crore au cours des cinq dernières années, couvrant 1,6 crore de vie. Une coentreprise entre le groupe Aditya Birla et le groupe de services financiers diversifiés d’Afrique du Sud, MMI Holdings (MMI), ABHICL a été lancée en novembre 2016 avec une proposition unique de modèle « Health First ».

