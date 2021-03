La prime des contrats à terme Bitcoin atteint 30% mais un analyste dit: «  Cette fois, c’est différent  »

Le 30 mars pourrait devenir un jour historique dont les fans de Bitcoin (BTC) se souviendront longtemps. En plus de marquer une récupération de 17% par rapport au fond de 50300 $ le 25 mars, PayPal a officiellement confirmé qu’il prendrait en charge les paiements cryptographiques pour les clients américains. De plus, CME Group a annoncé que ses contrats à terme Micro Bitcoin seront lancés le 3 mai avec une taille de contrat commençant à 0,1 BTC chacun.

Des nouvelles haussières supplémentaires sont survenues lorsque Morning Brew, un bulletin d’information quotidien avec 2,5 millions d’abonnés, a finalement abandonné l’or et affiche désormais le prix du Bitcoin dans sa section marchés aux côtés du S&P 500, du Nasdaq, du Dow, du 10-Year Treasury et de l’action JPMorgan.

Le 30 mars marque également 3 semaines de prix BTC ayant une bougie quotidienne se clôturant au-dessus de 50000 $. Ainsi, comme le marché indique une période de consolidation saine, les traders devraient surveiller de près les niveaux d’endettement utilisés par les investisseurs. Historiquement, les crashs ont tendance à se produire lorsque les acheteurs sont excessivement optimistes et que tout mouvement de prix brutal supérieur à 8% a tendance à déclencher des liquidations en cascade plus importantes.

Prix ​​BTC à Binance, USD. Source: TradingView

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin montre la taille des positions longues et courtes actuelles et chaque fois que ce nombre augmente considérablement, cela signifie que les investisseurs sont plus exposés au risque. Ainsi, il montre un intérêt croissant du marché pour l’actif, mais cela se fait également au prix de liquidations potentiellement importantes.

Les contrats à terme sur BTC agrègent l’intérêt ouvert en termes USD. Source: Bybt

Le graphique ci-dessus montre une augmentation de 105% de l’intérêt ouvert des contrats à terme sur les deux derniers mois. Pendant ce temps, l’indicateur actuel de 22,6 milliards de dollars reste à seulement 2% en dessous de son niveau record.

Même si la flambée des prix de Bitcoin peut expliquer une partie de cette hausse, elle reflète également un regain de confiance, les acheteurs ayant été liquidés sur 7,4 milliards de dollars entre le 14 mars et le 24 mars.

Pour comprendre la tendance des traders professionnels haussiers ou baissiers, il faut analyser le taux de base des contrats à terme. La base est également souvent appelée prime à terme et elle mesure la différence entre les contrats à terme à long terme et les niveaux actuels du marché au comptant.

Une prime annualisée de 10% à 20% (base) est interprétée comme neutre, ou une situation connue sous le nom de contango. Cette différence de prix est causée par le fait que les vendeurs demandent plus d’argent pour retenir le règlement plus longtemps.

Base de contrats à terme OKEx BTC 3 mois. Source: Skew

Le 13 mars, les marchés BTC sont entrés dans une situation d’endettement excessif, le taux de base approchant les 35%. Être optimiste, en particulier dans un marché haussier, ne doit pas être considéré comme inquiétant. Cependant, comme le prix a chuté de 11% après le sommet historique de 61 800 $, ces acheteurs ultra-endettés ont vu leurs positions résiliées.

Cette fois-ci, le taux de base oscille autour de 29%, ce qui est raisonnablement élevé, mais le chiffre pourrait s’ajuster au cours des prochains jours. Ces acheteurs à effet de levier peuvent augmenter leurs marges ou acheter du BTC sur des bourses au comptant régulières pour réduire par la suite leur position à terme.

Bien que les positions acheteuses semblent être excessivement endettées, il n’y a actuellement aucun signe de stress potentiel sur le marché qui laisse supposer un résultat négatif si le prix du BTC tombe à 53000 $. Comme la majeure partie de la récente augmentation des intérêts ouverts s’est produite au début de mars, le prix moyen du long n’est probablement pas beaucoup plus élevé que cela.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.