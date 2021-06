La prime du marché gris de Shyam Metalics augmente avant l’introduction en bourse ; faut-il souscrire dans un contexte de reprise du cycle des matières premières ?

L’introduction en bourse de Shyam Metalics intervient à un moment où le secteur des métaux connaît une course de rêve, et l’avantage du momentum est totalement en faveur des valeurs métalliques

Le cours des actions de Shyam Metalics and Energy sur le marché gris a bondi de 43% à Rs 436, avant son introduction en bourse de Rs 909 crore, qui s’ouvrira la semaine prochaine le 14 juin. Les actions de Shyam Metalics se négociaient avec une prime de Rs 140-145 par action. sur le marché gris, sur le prix d’émission de Rs 306 par action, jeudi, un jour avant l’appel d’offres pour les investisseurs d’ancrage, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées. Shyam Metalics, un producteur de métaux intégré, a fixé une fourchette de prix de Rs 303 à 306 une part de valeur nominale de Rs 10, chacun.

Jusqu’à 50 pour cent de l’offre nette ont été réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 35 pour cent pour la catégorie de détail et les 15 pour cent restants pour les investisseurs non institutionnels. Alors que jusqu’à 3 actions lakh ont été fixées pour la souscription par les employés. Un rabais de 15 Rs par action sera accordé aux employés éligibles qui enchérissent dans la portion réservée aux employés. Les investisseurs peuvent enchérir sur un minimum de 45 actions et par multiples de 45 actions.

Les plans d’expansion pourraient renforcer les finances de Shyam Metalics

L’introduction en bourse de Shyam Metalics intervient à un moment où le secteur des métaux connaît une course de rêve, et l’avantage dynamique est totalement en faveur des actions métalliques, a déclaré Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées. Sur le plan financier, le prix dans la bande supérieure est de Rs 306, le ratio PE basé sur le BPA annualisé de l’exercice 21 est de 12x, ce qui semble tout à fait raisonnable et laisse suffisamment de marge aux investisseurs. “Les plans d’expansion, qui sont énormes, seront un élément clé à surveiller car cela devrait renforcer davantage les finances de l’entreprise à l’avenir. La seule préoccupation est que l’industrie métallurgique est de nature cyclique et que les cours des actions sont très sensibles au cycle », a déclaré Doshi à Financial Express Online.

Faut-il souscrire à l’introduction en bourse de Shyam Metalics and Energy ?

La reprise du cycle des matières premières joue en faveur des sidérurgistes. « Le secteur de l’acier reste exposé aux prix de l’acier à l’échelle mondiale, qui ont considérablement diminué au cours de l’exercice 2016, ce qui a eu un impact sur les réalisations et la rentabilité d’exploitation. La marge d’exploitation du groupe a baissé à 9,4%, actuellement, son OPM est à 18,2% (9MFY21. 14,3% en FY20, 20,5% en FY19 et 18,1% en FY18, ce qui est très cyclique) compte tenu du cycle haussier », Aditya Kondawar, fondateur, COO, JST Investments, a déclaré à Financial Express Online. Kondawar a ajouté que la société pourrait fonctionner jusqu’à ce que le cycle de l’acier ou des matières premières soit à la hausse, mais l’introduction en bourse est un « éviter », étant donné la nature hautement cyclique de l’activité sidérurgique et les prix actuels étant beaucoup plus élevés que la moyenne des 20 dernières années. .

Le ratio cours/bénéfice P/E basé sur le BPA dilué pour l’exercice 2020 pour Shyam Metals and Energy à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix est de 21. Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les exercices 2020, 2019 et 2018 est de 17,93 %. Par rapport à leurs homologues de l’industrie cotée tels que Tata Steel, SAIL, Jindal Steel and Power, les usines Shyam Metalics and Energy bénéficient de l’emplacement car la plupart de leurs usines se trouvent au Bengale occidental et en Orissa, qui ont l’approvisionnement principal pour le minerai de fer et la ceinture houillère, dit un analyste. “La valorisation de la société est conforme et l’action serait sursouscrite avec la demande actuelle des investisseurs”, a déclaré à Financial Express Online Rajesh Singla, fondateur et PDG de la société de conseil pré-IPO Planify India.

