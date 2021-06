La prime du marché gris de Shyam Metalics augmente de 68 % à l’ouverture de l’introduction en bourse ; faut-il s’abonner ?

Shyam Metalics, un producteur de métaux intégré, a alloué 88,21 parts de capital lakh à Rs 306 par action aux investisseurs principaux. Image : .

L’introduction en bourse de Shyam Metalics et Energy à 909 crores de roupies a été ouverte à la souscription aujourd’hui, après que la société a levé 269,94 crores de roupies auprès de 21 investisseurs principaux vendredi. Shyam Metalics, un producteur de métaux intégré, a alloué 88,21 parts de capital lakh à Rs 306 par action aux investisseurs principaux. La prime du marché gris des actions Shyam Metalics a bondi à Rs 155 par action par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 306, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées. Les actions se négociaient à Rs 515, en hausse de 68% par rapport à la taille de l’émission. L’émission comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 657 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de Rs 252 crore par les actionnaires vendeurs. La plupart des sociétés de recherche et de courtage ont attribué une note « abonnement » à la question. Les investisseurs auraient besoin d’un minimum de Rs 13 770 à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix pour un lot.

Services financiers Geojit

Évaluation : Abonnez-vous

Dans la fourchette de prix supérieure de Rs 306, Geojit Financial Services a déclaré que Shyam Metalics est disponible à un EV/EBITDA de 9,1x (FY21 annualisé) qui semble entièrement tarifé. La société de bourse a recommandé de souscrire à l’émission dans une perspective de court à moyen terme sur fond de prix internationaux optimistes et de hausse de la demande intérieure. Il a déclaré que la demande nationale d’acier touchée par COVID-19 reprendrait au cours de l’exercice 22 et poursuivra sa forte croissance à 6% jusqu’à l’exercice 25. Les restrictions sur les exportations chinoises en raison de la demande intérieure plus élevée et de la flambée des prix internationaux de l’acier profiteront aux sidérurgistes indiens comme Shyam Metalics et Energy.

Valeurs mobilières de confiance

Évaluation : Abonnez-vous

La maison de courtage a évalué l’introduction en bourse à 2,4 fois la valeur comptable de 9MFY21 et à 12,8x les bénéfices annualisés de l’EF21, et a déclaré qu’elle semblait être raisonnablement évaluée. La dette nette/fonds propres et la dette nette/EBITDA de Shyam Metals au 9MFY21 s’élevaient respectivement à 0,2x et 0,8x, ce qui est assez impressionnant et offre un avantage sur ses pairs. La société de courtage estime que l’industrie sidérurgique nationale assiste à un changement structurel avec un engagement croissant envers la réduction des émissions de carbone par les grands pays producteurs comme la Chine, ce qui est essentiellement de bon augure pour les aciéristes nationaux.

Titres HDFC

Note : Non classé

Shyam Metals and Energy a une solidité financière relativement meilleure par rapport à d’autres sociétés opérant dans le secteur de l’acier long et intermédiaire. Il avait fait état d’une croissance opérationnelle et financière saine malgré les ralentissements de l’industrie. La société de courtage a déclaré que la société est le groupe le moins endetté parmi ses pairs. L’emplacement stratégique de l’usine peut aider à augmenter la portée du marché et à optimiser les coûts logistiques. De plus, être présent sur un marché à forte croissance peut permettre aux acteurs d’atteindre une croissance plus rapide et de compenser la concurrence croissante.

Valeurs mobilières Ventura

Évaluation : Abonnez-vous

Ventura Securities a évalué l’action à Rs 436,4 (FY23 EV/EBITDA 6X) sur les fonds propres post-émission et a lancé une couverture avec une notation de souscription. “Notre objectif de cours représente un potentiel de hausse de 42,6% sur 18 à 24 mois par rapport au prix de l’introduction en bourse”, a-t-il déclaré. Les usines de fabrication intégrées en amont et en aval offrent à Shyam Metals and Energy la flexibilité d’optimiser dynamiquement son portefeuille de produits afin de saisir une valeur maximale et donc des marges d’exploitation.

Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.

