La princesse Aiko du Japon fait sa première apparition impériale après le départ royal de son cousin | Royale | Des nouvelles

La princesse Aiko, 20 ans, a fait ses débuts royaux lorsqu’elle a fait une apparition lors d’une célébration du Nouvel An au palais impérial. L’événement, organisé à Tokyo, a vu la princesse porter une robe blanche avec de longs gants.

Elle a également choisi de mettre un collier de perles avec une ceinture rouge et jaune.

Son père, l’empereur Naruhito, 61 ans, et sa mère, l’impératrice Masako, 58 ans, ont rejoint leur fille lors de l’événement avec d’autres membres de la famille impériale alors qu’ils accueillaient le Japon en 2022.

Toutes les personnes présentes portaient des couvre-visages.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que le Japon n’a enregistré que 2 555 cas de COVID-19 et 4 décès par virus le 3 janvier.

L’apparition de la princesse Aiko intervient quelques semaines seulement après qu’elle ait pu commencer ses fonctions publiques officielles.

Cependant, la princesse a salué la presse lors d’une célébration au palais impérial le 5 décembre.

Aiko a fêté ses 20 ans le 1er décembre.

Bien qu’Aiko soit l’enfant unique de l’empereur, elle n’est pas la suivante car le Japon ne laisse que les héritiers masculins monter sur le trône.

