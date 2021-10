La princesse Andre révèle que Harvey blesse ses frères et sœurs alors qu’il aime pleurer

Princess a parlé franchement de la vie avec son frère Harvey (Photo: Instagram)

La fille de Katie Price, la princesse Andre, a détaillé la réalité de la vie avec son frère aîné Harvey dans un récit honnête.

Dans le nouveau livre de maman Katie, la jeune fille de 14 ans a expliqué ce que c’est que de grandir avec Harvey, 19 ans, qui souffre du syndrome de Prader-Willi, d’autisme et d’un trouble d’apprentissage.

Elle a également révélé comment ses frères et sœurs, Junior, 16 ans, Jett, huit ans, et Bunny, sept ans, font face au comportement de leur frère.

« J’essaie de laisser maman le trier quand il démarre, car elle le connaît mieux que quiconque », a écrit Princess.

« Harvey est également très proche de Junior. Une fois qu’il se met en colère, Bunny et Jett essaient de l’éviter car il peut parfois être difficile de savoir comment il va réagir. Il est beaucoup plus grand qu’eux, alors ils trouvent ça effrayant.

Dans un extrait partagé avec le Mirror, elle a poursuivi: «Harvey adore le son des pleurs, alors parfois, il peut volontairement opter pour Jett et Bunny juste pour les faire pleurer.

Harvey a eu 19 ans en mai (Photo: PA)



Jett et Bunny sont les deux plus jeunes enfants de Katie qu’elle partage avec l’ex Kieran Hayler (Photo: Instagram)

«Évidemment, il ne peut pas s’en empêcher et il ne le fait pas pour les blesser volontairement, il apprécie juste le bruit.

«Il me faisait ça aussi quand j’étais plus jeune. Je ne me souviens pas vraiment comment c’était quand j’étais très jeune, mais quand j’avais environ sept ans, il essayait de me frapper.

« C’est parce qu’il m’entendait jouer avec Junior quand nous étions plus jeunes, alors il a compris que s’il me frappait, cela me ferait pleurer. »

Katie, 43 ans, partage son enfant aîné Harvey avec l’ancien footballeur Dwight Yorke, mais il a très peu à voir avec l’adolescent.

Malgré sa position, la maman de cinq enfants a juré que elle n’arrêtera jamais de demander à Dwight de faire partie de la vie de leur fils, et n’abandonneront jamais l’espoir qu’ils puissent se reconnecter.

