La princesse Anne a admis qu’elle était traitée comme un «homme d’honneur» avant la dispute sur le sexisme de Gayle King | Royal | Nouvelles

Prince Philip: Gayle King aborde la mort de Duke

Le présentateur de CBS a reçu des réactions négatives après avoir prétendu que c’était une rupture avec la tradition pour la princesse royale de marcher dans le cortège funèbre du prince Philip. Mme King a dirigé la couverture des funérailles sur son réseau samedi et a demandé à la rédactrice en chef de Vanity Fair, Tina Brown, pourquoi Anne était la seule femme à marcher derrière le cercueil. Traditionnellement, les hommes suivent le cercueil lors d’une procession funéraire, mais Anne a également participé aux funérailles de la reine mère en 2002.

Les utilisateurs de Twitter ont réagi avec colère, une personne a écrit: «Je ne vois pas pourquoi elle a été surprise. La princesse Anne a même marché pour le cortège funèbre de la reine mère.

“Et je trouve qu’il est irrespectueux de sa part même de la remettre en question. La princesse Anne était sa fille unique. Bien sûr, elle allait faire ça.”

Un autre a ajouté: «Gayle a demandé à Tina Brown pourquoi Anne était dans le cortège funèbre avec les hommes? Euh, la princesse Anne est la fille unique du prince Philip! “

Un troisième a déclaré: “Gayle King a déjà démontré à quel point elle en sait peu sur la famille royale avec ses nombreux articles basés sur le mot” improductif “.”

LIRE LA SUITE: Queen envisagera sérieusement de remettre Crown à Charles cette semaine

La princesse Anne a déclaré qu’elle était traitée comme un homme honoraire de la famille royale (Image: CBS / GETTY)

La princesse Anne était la seule femme du cortège funèbre (Image: GETTY)

La princesse Anne est la fille unique de la reine et du prince Philip, avec un frère aîné et deux frères plus jeunes.

Elle a expliqué dans le documentaire ITV 2020 ‘Anne: La princesse royale à 70 ans’ qu’elle avait été traitée comme «un homme honoraire» toute sa vie.

Elle a déclaré: «En tant que membre de la famille royale, les femmes ont tendance à être traitées comme des hommes honoraires.

«Ainsi, ils deviendraient impliqués dans des organisations sinon des hommes seulement.

La princesse Anne est souvent la seule femme aux événements royaux en uniforme militaire (Image: GETTY)

Comme ses frères, Anne a assumé de nombreuses nominations militaires au fil des ans, prenant son premier titre à l’âge de 19 ans.

Ce premier rendez-vous était avec les 14th / 20th King’s Hussars, maintenant les King’s Royal Hussars, qui faisaient partie du Royal Armored Corps, que les femmes n’étaient autorisées à rejoindre qu’à partir de 2016.

La princesse Anne est un amiral de la Royal Navy, un général de l’armée britannique et un Air Chief Marshal de la Royal Air Force.

Elle est également colonel en chef du King’s Royal Hussars, du Royal Corps of Signals, du Royal Logistics Corps, du Royal Army Veterinary Corps et du Worcestershire and Sherwood Foresters Regiment.

NE MANQUEZ PAS

Laura Kuenssberg de la BBC s’est excusée à l’antenne après l’erreur de Kate Middleton [REVEALED]

Le prince William a admis que “ l’humour sale ” était la première connexion avec Kate [QUOTE]

Le prince Philip “ avait le sentiment ” qu’il était mourant et voulait être avec la reine [INSIGHT]

La princesse Anne a remis au prince Harry une médaille en tant que colonel des Blues et des Royals (Image: GETTY)

La princesse Anne en uniforme naval pour un service de commémoration (Image: GETTY)

Elle est colonel des Blues et des Royals, dans lesquels le prince Harry a servi, et détient de nombreux autres titres et nominations militaires.

C’est pourquoi Anne est souvent la seule femme en uniforme militaire lors d’événements royaux tels que Trooping the Colour.

Il est entendu qu’Anne a toujours ressemblé beaucoup à son père – volontaire et confiant – alors que le prince Charles est plus sensible.

C’est quelque chose qui a été repris dans la série Netflix The Crown.

Le prince Charles et la princesse Anne rendent hommage au prince Philip

Philip, joué par Matt Smith, dit à la reine: «Avez-vous remarqué quelque chose chez nos enfants?

«Ils sont dans le mauvais sens. Notre fille est un garçon et notre fils est, que Dieu le bénisse, une fille.

La reine, interprétée par Claire Foy, a déclaré: «Ne soyez pas stupide. Il est juste sensible.

Le duc répondit: «L’avez-vous vu pêcher? Une fille.”

Dans le documentaire d’ITV, la dame d’honneur d’Anne, Janes Holderness-Roddam, a noté qu’Anne adorait visiter les unités militaires auxquelles elle est attachée, car elle aime se plonger dans les activités.

Elle a déclaré: “Elle adore monter dans n’importe lequel de ses véhicules de l’armée, elle adore conduire les chars et tirer avec les armes.”

Le lieutenant-colonel Angus Tilney des King’s Royal Hussars a déclaré au documentaire: «Sa capacité à parler à tout le monde, quel que soit son rang, quel que soit son âge, est quelque chose que nous aimons tous chez elle.

Il a ajouté: «Il se passe énormément de choses. J’ai été impressionné de voir à quel point elle a immédiatement compris.

Anne elle-même a dit qu’elle pensait qu’il était important que les forces armées aient le sentiment qu’il y avait quelqu’un en dehors de l’armée qui comprenait ce qu’elles faisaient.

Elle a déclaré: «Ils travaillent dur, j’espère donc que ce qu’ils ressentent est accompli.»