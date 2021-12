La princesse Anne a assisté à plus de fiançailles en 2021 que tout autre royal – « Class and grace » | Royale | Des nouvelles

Malgré les restrictions liées au COVID-19, la princesse royale a participé à 368 engagements officiels jusqu’à présent en 2021. Les autres membres de la famille royale sont derrière Anne, son frère Charles s’inscrivant à 360 événements.

Le prince William (232), le prince Edward (208), la reine (186), Camilla (161), Sophie Wessex (151) et Kate (115) suivent juste derrière dans la répartition.

L’une des raisons pour lesquelles Anne a accumulé tant d’engagements est qu’elle a remplacé la reine à plusieurs reprises à Windsor lors des cérémonies d’investiture.

Dans le passé, la princesse royale pouvait être vue en train de faire deux ou trois cérémonies par an parmi ses autres fonctions.

Cependant, en raison des différents blocages et du calendrier plus léger de la reine imposé par ses médecins, une longue liste de personnes honorées et récompensées n’a cessé de s’allonger.

Charles et William se sont inscrits à des cérémonies au nom de la reine.

Pourtant, Anne a dominé les investitures puisqu’elle en avait dirigé 13 depuis juillet 2021.

Au château de Windsor, elle a accueilli et honoré des dizaines de personnes qui ont reçu les titres de chevalier, de dame, d’OBE, de CBE ou de MBE.

Lorraine Kelly, le diffuseur d’ITV, a déclaré qu’il était « très spécial » de recevoir le prix de la princesse Anne.

Les fans ont salué Anne pour son dévouement.

Annies View a commenté: « Elle fait un si bon travail pour remplacer sa mère. »

Usher8899 a déclaré: « Une femme si travailleuse, j’imagine qu’elle a apprécié aujourd’hui. »

Grimmgroth a ajouté : « De superbes photos. La princesse Anne a vraiment fait un pas en avant.

Italian1010 a dit: « Toute classe et grâce. »