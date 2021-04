La princesse Anne a brisé la tradition du deuil royal en faisant un clin d’œil subtil au prince Philip sans chichi Royal | Nouvelles

La princesse Anne, 70 ans, était extrêmement proche de son défunt père, le prince Philip, et aurait hérité de son attitude pragmatique. Alors que d’autres membres de la famille royale, dont Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William, portaient du noir lorsqu’ils sont sortis cette semaine, Anne semblait ignorer la coutume du deuil dans un clin d’œil subtil au duc sans tracas.

Mercredi, la princesse royale a visité trois hôpitaux du Gloucestershire où elle a supervisé l’ouverture d’un jardin commémoratif pour ceux qui ont perdu la vie à cause du COVID-19.

Le compte officiel de la famille royale a partagé des détails et des photos des fiançailles d’Anne sur Twitter qui ont eu lieu quatre jours après les funérailles de Philip.

Le tweet disait: “La princesse royale a visité trois @gloshospitals pour remercier le personnel pour son travail acharné au cours de l’année dernière.

“HRH a ouvert un nouveau jardin commémoratif qui a été dédié aux êtres chers perdus à cause de la pandémie, et contient des centaines de pissenlits en fil de fer, à la mémoire de chaque patient.”

Anne a ajouté: «Mon père a été mon professeur, mon partisan et mon critique, mais c’est surtout son exemple d’une vie bien vécue et d’un service libre étant donné que je voulais le plus imiter.

«Sa capacité à traiter chaque personne comme un individu à part entière avec ses propres compétences vient de toutes les organisations avec lesquelles il était impliqué.

«Je considère que c’est un honneur et un privilège d’avoir été invité à suivre ses traces et ce fut un plaisir de l’avoir tenu au courant de leurs activités.

“Je sais à quel point il comptait pour eux, au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde entier.”

“Je voudrais souligner combien la famille apprécie les messages et les souvenirs de tant de personnes dont il a également touché la vie. Il nous manquera mais il laisse un héritage qui peut nous inspirer tous.”

Le gendre d’Anne, Mike Tindall, s’est exprimé après les funérailles de Philip pour dire comment le duc aurait approuvé le service épuré.

S’exprimant sur son podcast The Good The Bad and The Rugby, Mike a déclaré: “Regardez, cela a été une période de 10 jours difficile, et je repense à la journée (et) je pense aussi étrange qu’elle l’était, sans foule et éloignement social et comme tout était, je pense que c’était la journée parfaite – comme il l’aurait aimé – si cela avait le moindre sens. “

Il a ajouté: “Pas de problème, continuez.”

Anne vit sur le domaine de Gatcombe Park dans le Gloucestershire, qui abrite également ses deux enfants Zara Tindall et Peter Phillips.