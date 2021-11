La princesse Anne a fait l’éloge alors qu’elle célébrait l’étape de 50 ans avec des chevaux – « Vraie légende » | Royale | Nouvelles

Le compte Instagram officiel de la famille royale a mis l’accent sur la princesse royale alors qu’elle célébrait un demi-siècle de travail pour la RDA (Riding for the Disabled Association). Selon The Firm, Anne est devenue mécène de l’organisation en 1971, avant de devenir présidente en 1985.

La RDA est une association caritative qui met en relation les personnes handicapées et les chevaux.

« Avec des activités amusantes comme l’équitation et la conduite en calèche, nous proposons une thérapie, une remise en forme, le développement des compétences et des opportunités de réussite – le tout soutenu par 18 000 bénévoles incroyables et entraîneurs qualifiés dans près de 500 centres RDA dans tout le Royaume-Uni », indique leur site Web.

L’organisme de bienfaisance a marqué les 50 ans de mandat de la princesse Anne en donnant son nom à leur nouveau programme.

« La nouvelle Princess Royal Coaching Academy a été lancée aujourd’hui, ce qui permettra à la RDA d’améliorer les opportunités d’apprentissage pour ses entraîneurs », a expliqué le compte de la famille royale sur Instagram.

Les fans de Royal ont été impressionnés par la longévité de l’implication d’Anne dans la RDA et ont loué son éthique de travail.

« Grande dame travailleuse et solidaire », a écrit Margalgie.

Wal3852 a déclaré: «La princesse royale est une véritable légende. Travailler si dur dans les coulisses pendant tant d’années sans aucun problème. Dame de première classe.

« Membre le plus travailleur de la famille royale. Sauf peut-être la reine », a commenté Sacattorney.

Une série de victoires a suivi, dont une victoire dans une épreuve de saut d’obstacles organisée par la reine au Windsor Home Park.

Cela a également déclenché une relation amoureuse avec l’éventuel mari Mark Phillips, une réserve de l’équipe équestre olympique britannique de 1968.