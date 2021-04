La princesse Anne a mis le pied à terre pour recevoir le même titre et le même statut que son frère aîné Charles | Royal | Nouvelles

La princesse Anne n’a reçu aucun titre supplémentaire lorsqu’elle s’est mariée comme ses frères, et elle n’a obtenu le style de princesse royale que 22 ans après la mort du dernier titulaire. Mais lorsque la fille unique de la reine a été intronisée dans l’Ordre de la Jarretière en 1994, Anne a insisté pour recevoir le titre que son frère, le prince Charles, détenait également pour avoir le «même rang». Meg Walters de The List a déclaré: «Sans surprise, la famille royale a beaucoup de titres traditionnels à faire circuler.

«L’un d’eux est l’Ordre de la Jarretière, qui a été créé par le roi Édouard III et a été inspiré par les chevaliers de la table ronde du roi Arthur.

«Le monarque assis est capable de nommer des hommes et des femmes, ce qui en fait des chevaliers ou des dames de la jarretière.

“À cette fin, en 1994, la princesse Anne a été nommée à l’ordre. Cependant, au lieu de se faire connaître comme une dame, elle a demandé un chevalier.”

Mme Walters a expliqué: «Cette distinction a été faite parce que les dames de la jarretière n’avaient pas le même statut que leurs homologues masculins.

“Alors que les chevaliers sont devenus compagnons, les dames ne l’ont pas fait. En choisissant de devenir chevalier de la jarretière, Anne est tenue au même rang que ses frères.”

L’Ordre de la Jarretière est l’ordre de chevalerie le plus ancien du Royaume-Uni et l’adhésion est traditionnellement accordée en reconnaissance d’un service public exceptionnel, d’une contribution nationale ou d’un service personnel à la reine.

L’adhésion est limitée à la reine et au prince de Galles ainsi qu’à seulement 24 membres vivants à la fois.

La plupart des membres de la famille royale ne comptent pas dans le nombre limité de 24 et sont plutôt nommés chevaliers royaux et compagnons de dames plutôt que chevaliers et compagnons de dames.

Le roi et la reine d’Espagne ont déclaré: «Chère tante Lillibet, nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès du cher oncle Philip.

«Dans ces moments tristes, nous tenons à vous adresser nos plus sincères condoléances au nom du gouvernement et du peuple espagnols, ainsi que toute notre sympathie et notre soutien.

«Nous n’oublierons jamais les moments que nous avons partagés avec lui et l’héritage de service et de dévouement à la Couronne et au Royaume-Uni à vos côtés.

“Nos pensées et nos prières vont à Votre Majesté et à toute la famille.”