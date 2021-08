La princesse Anne a penché pour un rôle royal à l’avant et au centre sous le roi Charles – « Indispensable » | Royale | Nouvelles

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk qu’Anne était un “exemple exemplaire” d’un royal senior.

Il a déclaré: «Il y a beaucoup de spéculations sur ce à quoi ressemblera réellement une” monarchie allégée “.

«Après que les Sussex se soient retirés et qu’Andrew ne reprenne probablement pas ses fonctions royales, le nombre de membres de la famille royale qui travaillent est moindre et plusieurs de ceux qui sont toujours actifs ne sont plus jeunes.

«La princesse royale est un exemple exemplaire d’une reine royale réputée pour son dédain pour le spectacle et son travail acharné.

« De toute évidence, étant donné le profil international unique de la famille royale, ses membres les plus en vue existeront toujours dans le« bocal à poisson rouge » royal.

« L’aversion de la princesse Anne pour l’agitation, son engagement incontestable pour de bonnes causes, en particulier Save the Children, et le nombre d’engagements qu’elle entreprend, qui est généralement plus que tout autre royal, tous la font aimer du public et la rendent indispensable à l’institution à l’avenir . “

Les commentateurs suggèrent qu’une raison possible du bouleversement royal de Charles est de gérer efficacement la réputation de la monarchie, qui a subi des turbulences ces derniers temps.

Réduire le nombre de membres de la famille royale à moins de dix hauts responsables aidera le futur roi à traiter avec la presse, a-t-il été suggéré.

«Ça va vraiment être ça. Naturellement, je pense que la princesse Anne continuera dans un rôle.

“Elle est très profondément respectée dans le monde entier.”

Bien que les experts prédisent de grands changements au sein du cabinet, ils sont convaincus que Charles ne retirera aucun titre royal.