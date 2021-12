La princesse Anne a snobé l’offre de la reine pour éviter les « inconvénients » royaux auxquels William et Harry ont été confrontés | Royale | Des nouvelles

La princesse Anne a confirmé qu’elle avait décidé de ne pas donner à ses enfants des titres royaux en raison des nombreux inconvénients liés au style officiel. La princesse royale a également reconnu qu’il y avait des « inconvénients » que Peter Phillips et Zara Tindall auraient dû affronter comme le font le prince William et le prince Harry au quotidien. La princesse Anne a cependant veillé à maintenir d’autres traditions royales en envoyant ses enfants en pensionnat comme la plupart de leurs cousins ​​royaux.

La princesse Anne a déclaré: « Je pense que c’était probablement plus facile pour eux, et je pense que la plupart des gens diraient qu’il y a des inconvénients à avoir des titres.

« Je pense donc que c’était probablement la bonne chose à faire. »

La narratrice de List, Christine Liwag-Dixon, qui a commenté les commentaires d’Anne, a ajouté : « Cependant, Anne n’a pas supprimé toutes les traditions familiales et, comme son père et son frère, elle a envoyé ses enfants en pensionnat dès son plus jeune âge.

« Elle a dit à Vanity Fair qu’elle croyait fermement au pensionnat et à ses avantages – alors ne pensez pas qu’Anne est complètement opposée aux traditions royales. »

JUSTE DANS: Le discours de la reine une « déclaration de pouvoir » claire signalant que le roi « loin de prendre sa retraite! »

Elle a ajouté: « Elle a juste ses propres opinions. Tout le monde et leur mère le savent. »

Cependant, la princesse Anne n’est pas la seule enfant royale à avoir choisi de ne pas donner de titres officiels à ses enfants.

Son plus jeune frère, le prince Edward, et son épouse Sophie, la comtesse de Wessex, ont élevé leurs enfants, Lady Louise et James, le vicomte Severn sans titre.

Sophie a déclaré au Sunday Times : « Nous essayons de les élever en sachant qu’ils devront très probablement travailler pour gagner leur vie.

LIRE LA SUITE: La reine «montre déjà» la programmation de la famille royale allégée du prince Charles (Grant Harrold)

La princesse Anne est le deuxième enfant et la fille unique de la reine, et elle est 17e dans l’ordre de succession.

La princesse royale est actuellement mariée à Sir Timothy Laurence, qu’elle a épousé en décembre 1992.

Anne a récemment été forcée de manquer les célébrations de Noël à Windsor après que Sir Timothy a été testé positif pour COVID-19 et a été contraint de s’auto-isoler à Gatcombe Park, dans le Gloucestershire.

Cependant, la reine a été rejointe par le prince Charles et Camilla, le prince Edward et Sophie Wessex et le prince Andrew.