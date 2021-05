La princesse Anne a une fois donné un coup de pied à son camarade royal «dans le tibia» – «Foot est sorti et m’a frappé! | Royal | Nouvelles

La princesse Anne a accidentellement donné un coup de pied à sa troisième cousine, la princesse Olga, lors d’une danse, selon le descendant du tsar Nicolas II. La princesse Olga a déclaré que l’incident gênant avait eu lieu alors qu’elle «poursuivait le même homme» que la princesse royale.

Elle a déclaré au Daily Telegraph: “Nous poursuivions tous les deux le même homme.

“Faire un huit ensemble à la caserne, j’étais un peu lent dans le virage et le pied royal est sorti et m’a donné un coup de pied.”

La princesse Olga n’a aucune rancune, comme elle a dit qu’elle “admire énormément” la princesse Anne.

La reine qui travaille dur, a déclaré la princesse Olga, a pris après son père, le prince Philip, quand il s’agit de ne pas avoir de sens.

Elle a dit: “J’adorerais avoir rencontré [him] quand il était plus jeune parce qu’il est presque un de mes héros.

«Je pense juste qu’il est merveilleux parce que A, il est très beau. B, il ne prend pas de taureaux ****.

«Il le dit comme ça, même s’il a des ennuis».

Parlant de la princesse Anne, la princesse Olga a également noté qu’ils partageaient la même passion pour les chevaux et l’équitation.

La princesse Anne est la marraine de plusieurs associations caritatives liées à l’équitation, à l’élevage et au bien-être des chevaux.

De plus, elle est elle-même une cavalière expérimentée et a participé à plusieurs compétitions dans les années 1970.

En 1976, la princesse Anne est entrée dans l’histoire en devenant le premier membre de la famille royale à participer aux Jeux Olympiques.

La princesse Olga, qui doit apparaître ce soir dans le documentaire d’ITV «La reine et ses cousins ​​avec Alexander Armstrong», est la fille du prince Andrei Alexandrovitch de Russie, le neveu aîné du dernier tsar de Russie.

Elle est liée à la reine car le roi George V était le cousin germain de Nicolas II.

La princesse Anne est la fille unique de la reine et du prince Philip et l’un des membres les plus travailleurs du cabinet.

Bien que la pandémie de coronavirus en cours ait initialement forcé la famille royale à annuler la plupart de ses engagements, la princesse Anne a réussi à travailler encore 145 jours en 2020 et à s’acquitter de 148 tâches.

Tout comme la reine et d’autres membres de la famille royale, la princesse Anne a adopté la technologie pour continuer à travailler et rester en contact avec ses patrons.

En plus des dizaines d’appels vidéo et de réunions auxquelles elle a participé en 2020, elle a également participé au dernier volet de Save With Stories.

Il s’agissait d’une initiative visant à soutenir les enfants et les familles les plus durement touchés par la pandémie lancée par son patronage caritatif Save the Children.

La princesse Anne, qui est devenue présidente de Save the Children il y a plus de cinq décennies, s’est filmée en train de lire une histoire de Thomas the Tank Engine.