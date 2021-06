La princesse Anne aime les courses à Ascot avec une vieille flamme – «sont restées des amis proches pendant des décennies» | Royale | Nouvelles

in

La princesse Anne a été rejointe par Andrew Parker Bowles le deuxième jour de Royal Ascot hier. Le couple a été photographié sur les stands en train de regarder les courses et de les commenter.

Alors que la princesse Anne portait une robe verte associée à un fascinateur en ivoire, l’officier de l’armée à la retraite de 81 ans portait un costume sombre avec une chemise blanche boutonnée et une cravate bleu électrique.

M. Parker Bowles est l’ancien mari de Camilla, duchesse de Cornouailles.

Le couple s’est marié en 1973 mais s’est séparé en 1995, trois ans avant que le prince Charles et la duchesse ne révèlent officiellement qu’ils étaient en couple.

Cependant, avant d’épouser Camilla, M. Parker Bowles était amoureux de la princesse royale.

Et Anne et l’ancien officier de l’armée sont restés en bons termes depuis, selon une source.

Un ami commun a déclaré à Richard Eden du Daily Mail: “Anne et Andrew sont restés des amis proches pendant des décennies.”

Un témoignage de leur relation amicale ne se trouve pas seulement dans leurs apparitions ensemble sur divers hippodromes au cours des dernières décennies.

Anne et son ancien mari Mark Phillips ont également choisi M. Parker Bowles comme l’un des parrains et marraines de leur fille Zara Tindall.

M. Parker Bowles est également resté en bons termes avec son ancienne épouse Camilla, puisqu’il a été invité à son mariage avec le prince Charles en 2005.

Tout comme M. Parker Bowles et Camilla, Anna et M. Phillips se sont mariés en 1973.

Leur mariage s’est terminé par un divorce finalisé en 1992, après quoi la princesse royale a épousé son partenaire actuel, le vice-amiral Sir Timothy Laurence.

Le couple vit à Gatcombe Park, près de Zara et de son mari Mike.

Anne et Sir Timothy ont récemment accueilli un petit-enfant – Lucas Philip Tindall, né fin mars.

Anne est également la grand-mère des filles d’Automne et Peter Phillips, Isla et Savannah, ainsi que des enfants des Tindall, Mia et Lena.

Mardi, Zara et Mike ont fait leur première apparition officielle commune ensemble depuis l’accueil de leur fils.

Zara et sa mère partagent une grande passion pour les chevaux et les courses hippiques.

La princesse Anne est entrée dans l’histoire royale en 1976 en devenant le premier membre du cabinet à participer aux Jeux olympiques.

Zara a suivi ses traces et a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012, au cours desquels elle a remporté une médaille d’argent – présentée par la princesse royale.

Parmi les autres membres de la famille royale qui ont déjà été à Royal Ascot, il y a le prince Edward Sophie, comtesse de Wessex.

Le prince Charles et Camilla ont également assisté aux deux jours de courses.

Un invité qui a disparu jusqu’à présent est la reine, qui assiste sans faute à Royal Ascot depuis 1946 – à l’exception de l’année dernière où les courses ont dû se dérouler à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette année, alors que la distanciation sociale reste en place, la reine aurait décidé de ne pas assister à Ascot de sa manière traditionnelle, mais de faire éventuellement une apparition pour regarder les performances de certains de ses chevaux.

Aujourd’hui, le monarque a un coureur, Just Fine, participant au King George V Handicap.