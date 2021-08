in

L’armée du prince Harry perd “une pilule difficile à avaler”, selon un expert

La princesse royale est considérée comme une “bonne personne” pour le poste qui a été transmis du prince Philip à Harry lors de sa retraite de ses fonctions royales en décembre 2017. Le duc d’Édimbourg avait hérité du titre en 1953 de feu le roi George VI, décédé un an plus tôt. Des sources militaires de haut rang ont suggéré qu’Anne était « clouée » en tant que prochain capitaine général des Royal Marines.

Une source principale des Royal Marines a déclaré au Sunday Time : « La princesse Anne a déjà beaucoup fait avec nous au fil des ans.

“Elle est vraiment bien connectée à la marine et, par conséquent, a un faible pour les Royal Marines.

“Nous sommes très à l’aise avec elle, surtout compte tenu de son expérience sportive exceptionnelle. Elle est un bon ajustement.”

Une source proche de la princesse royale l’a décrite comme étant “très désireuse” d’assumer le rôle.

La reine devrait confier le rôle militaire du prince Harry à la princesse Anne (Image: GETTY)

Le prince Harry salue dans son uniforme militaire à côté de Meghan (Image: GETTY)

La décision de la reine de transmettre le titre à Harry par son mari a été considérée comme un honneur majeur pour son petit-fils.

Harry a servi dans les Forces armées pendant 10 ans et a effectué deux tournées en Afghanistan.

Annonçant son départ de l’armée en 2015, le prince a déclaré que son temps dans l’armée « resterait avec moi pour le reste de ma vie ».

Il avait été le premier royal en 25 ans à servir dans une zone de guerre.

LIRE LA SUITE: L’expert « ne souffre pas d’imbéciles » fait l’éloge de la princesse Anne avant une étape clé

La princesse Anne est appelée à devenir la première femme capitaine général des Royal Marines (Image: GETTY)

Mais Harry et Meghan ont été dépouillés de tous leurs titres honorifiques et de leurs parrainages royaux lorsqu’ils ont choisi de se lever et de quitter le cabinet pour une nouvelle vie à l’étranger.

La décision du monarque de retirer les rôles militaires de Harry a été considérée comme un coup particulièrement dur pour le duc.

Le mois dernier, des sources ont déclaré au Daily Express qu’Harry avait demandé à des amis au Royaume-Uni de lui publier des magazines militaires en signe de manque de son ancienne vie.

Alors que le prince s’enracine profondément dans sa nouvelle maison en Californie, il serait en train de rattraper son retard sur le magazine Soldier, la publication officielle de l’armée britannique, RAF News and Air Clues, la publication d’approvisionnement du MoD Desider et même Sanctuary, qui rapporte sur l’agenda vert du ministère de la Défense.

A NE PAS MANQUER

Comment la princesse Eugénie a redécoré Frogmore Cottage [ANALYSIS]

Les Américains peuvent profiter de la famille royale grâce à Harry sans «bagages» [EXPLAINED]

« L’élégance sage » : le style évolutif de la comtesse de Wessex [INSIGHT]

La reine devrait confier le rôle militaire de Harry à la princesse Anne (Image: GETTY)

Le prince Harry a été déchu de ses titres militaires honorifiques (Image: GETTY)

Une source a expliqué : « Le duc de Sussex a fait cette demande lors de sa visite en Grande-Bretagne en avril, alors qu’il assistait aux funérailles de son grand-père.

“Bien qu’il ne soit pas un abonné direct à ces publications, il a fait tout son possible pour demander qu’elles soient envoyées chez lui à Los Angeles.

“Bien qu’il soit vrai que la liste n’inclut ni la Royal Navy ni la publication des Royal Marines, il est possible qu’il s’en procure par d’autres moyens.”

En novembre dernier, la demande d’Harry de faire déposer une couronne de coquelicots au cénotaphe en son nom a été refusée par le palais.

Chaque année, des membres supérieurs de la famille royale se rendent au monument pour rendre hommage aux morts tombés au combat.

Les femmes royales et leurs titres militaires (Image : EXPRESS)

La princesse Anne est fortement impliquée dans les forces armées (Image: GETTY)

Ces dernières années, la reine a choisi de regarder la cérémonie depuis un balcon à Whitehall tandis que le prince Charles a déposé une couronne en son nom.

L’année dernière, Harry et Meghan se sont rendus dans un cimetière de Los Angeles pour marquer à leur manière cette sombre occasion.

Le couple a déposé des fleurs sur les tombes de deux soldats du Commonwealth, un homme qui avait servi dans la Royal Australian Air Force et un autre de l’Artillerie royale canadienne.

Un photographe a été embauché pour capturer le moment et les Sussex ont rendu les photos publiques.

La princesse royale serait «très désireuse» d’assumer l’ancien rôle de Harry (Image: GETTY)

Cette décision a été considérée comme un signe de l’intention de Harry de conserver des liens avec les militaires britanniques et du Commonwealth, bien qu’il ne détienne plus aucun titre ni patronage.

Harry devrait aborder son passage dans l’armée dans son prochain livre, qui sortira l’année prochaine.

Il a dit qu’il voulait raconter son histoire, y compris “les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises”, dans le but de “montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons”.