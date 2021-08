La princesse Anne « clouée » pour le rôle autrefois occupé par le prince Harry, selon des sources – « Point faible » | Royale | Nouvelles

in

La princesse royale, 70 ans, est décrite comme « clouée » pour devenir la première femme à devenir capitaine général des Royal Marines après que le duc de Sussex se soit retiré de ses fonctions royales plus tôt cette année. La reine a confirmé qu’en prenant du recul, il ne serait pas possible pour le duc de Sussex de poursuivre ses nominations militaires honorifiques et ses parrainages royaux.

Une source principale des Royal Marines a déclaré au Sunday Times : « La princesse Anne a déjà beaucoup fait avec nous au fil des ans.

“Elle est vraiment bien connectée à la marine et, par conséquent, a un faible pour les Royal Marines.

“Nous sommes très à l’aise avec elle, surtout compte tenu de son expérience sportive exceptionnelle.”

L’initié a décrit la princesse royale comme “un bon choix” pour le poste.

Une source proche du royal a déclaré qu’elle était “très désireuse” d’intensifier ses efforts.

Le prince Philip a été nommé capitaine général à la suite de feu le roi George VI en 1953.

Il a ensuite transmis le rôle au prince Harry en décembre 2017 alors qu’il se retirait de ses fonctions royales.

Mais le duc de Sussex a décidé de quitter la vie royale avec son épouse Meghan Markle en 2020, ce qui signifie qu’il renoncerait à ses nominations militaires.

L’expert royal Charlie Lankston a expliqué pourquoi la perte de ses liens militaires avait peut-être laissé Harry “dévasté”.