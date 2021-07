La princesse Anne coupe une silhouette saisissante en images alors qu’elle est honorée d’un nouveau prix | Royale | Nouvelles

La princesse Anne, 70 ans, est connue pour son dévouement indéfectible au devoir royal et a été reconnue mercredi pour ses liens avec le Livery Club de la ville de Londres, dont son défunt père, le prince Philip, était également membre. Anne aurait hérité de nombreux traits du duc d’Édimbourg et aurait reçu le prix avec sa manière généralement humble.

Le City Livery Club a partagé des photos de la princesse royale lors de la cérémonie de remise des prix sur Twitter.

Le message disait : « Félicitations à SAR la princesse royale pour avoir reçu le prix Root & Branch Lifetime Achievement Award 2020 du City Livery Club en reconnaissance de sa longue implication avec Livery Cos.

“Nous apprécions son soutien, reflétant les liens étroits entre la @RoyalFamily et la Livery.”

Des photos d’Anne lors de l’événement la montrent vêtue d’un blazer bleu marine court et d’une jupe à carreaux crème.

Les fans n’ont pas tardé à féliciter la princesse royale sur Twitter, beaucoup la félicitant dans les commentaires.

Qu’est-ce que le City Livery Club ?

Selon le site Web du City Livery Club, il « propose un club privé de jour pour les Liverymen et les membres d’organisations municipales connexes, où ils peuvent se rencontrer, dîner et échanger des points de vue dans des lieux patrimoniaux à proximité de la Tour de Londres et à proximité de Mansion House et Guilde.”

Le site Web branche également ses liens vers la famille royale, mentionnant à la fois la princesse Anne et le prince Philip.

Anne a ajouté: “Il a en fait été fabriqué par l’ingénieur de Sandringham mais il a été entièrement conçu à cet effet et tout avait une place et vous deviez savoir où c’était… et puis cela a très bien fonctionné!”

À la suite de la mort de Philip, Anne a publié une déclaration écrite qui disait: “Vous savez que cela va arriver, mais vous n’êtes jamais vraiment prêt.”

Anne faisait partie de la famille royale à marcher derrière le cercueil de Philip lors de ses funérailles.

Anne est l’un des membres les plus travailleurs de la famille royale et fêtera son 71e anniversaire le mois prochain.